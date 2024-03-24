SJ東海、銀赫高雄騎機車唱《OPPA》！告白台灣老婆：妳們比櫻花美
南韓天團Super Junior子團SJ-D&E成員東海、銀赫今（24）日擔任「高雄櫻花季」壓軸嘉賓，雙帥一共帶來6首歌之外，還加碼劇透新歌《ROSE》、《GeGeBae》，更騎上摩托車表演《OPPA OPPA》、大讚台灣啤酒好喝，成功樂歪贊助商。
記者陳雅蘭／高雄報導
東海、銀赫今晚帶來《B.A.D》、《Danger》、《GROWING PAINS》、《'BOUT YOU》、《OPPA OPPA》、《CAN YOU FEELIT》等曲表演，應台下觀眾要求，加碼清唱新歌《ROSE》、《GeGeBae》，疼愛「台灣老婆」可見一斑。
銀赫撩妹功力未減，一開口就說：「我想趕快見到大家！大家好，好久不見！老婆～在哪？老婆在哪？我是你們的『老公』！」雖然參加櫻花季，但現場沒有「真花」，銀赫直指櫻花裝置藝術美麗，話鋒一轉回到粉絲身上，「妳們比櫻花還美麗！我就算沒看到櫻花，但可以看到妳們，所以沒關係！」東海接話：「大家是我們漂亮的玫瑰！」
東海貼心走近搖滾區拿起歌迷應援物，再到贊助機車上表演《OPPA OPPA》，算是此場活動少數騎上車表演的海外藝人。
成員今晚只現身40分鐘，E.L.F.直呼不夠頻頻喊「安可」，銀赫好氣又好笑說：「安可？我剛不是說我們還有一首歌嗎！」東海也提醒大家11點後會上架新歌預告，希望大家多多支持他們26日推出的新專輯《606》，「我們真的好久沒發新專輯了對吧？台上這樣看著大家，真的看得出來大家充滿期待」，銀赫也秀上新歌「重點舞蹈」，全場叫翻天。
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