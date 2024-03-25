GTC大會／ 黃仁勳談話3大重點！信心喊話：將重整市場、開啟新局

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一、「這是一個全新的產業」
自從ChatGPT出現後，大眾才開始認識到生成式AI，這也代表需要更多的算力，黃仁勳認為，產業正在轉型，通用運算已經失去動力，現在需要一種新的運算來實現生成式AI的規模化，而這會為產業帶來新的變化。
也因此，為了因應未來更多的需求，新的GPU也因此誕生了。
二、發表AI GPU晶片GB200、Blackwell新架構
黃仁勳介紹新GPU架構Blackwell時提到：「Hopper超棒，但我們需要更大GPU。各位女士先生，我想介紹非常大的GPU。」
他認為Blackwell會是推動新工業革命的引擎，Blackwell有2080億個電晶體，並且採取台積電客製化4奈米製程，成為接手Hopper架構的強力跑者。
而新AI GPU晶片GB200，是由一顆Grace系列的CPU再加上兩顆B100 GPU的結合，並且支援第二代Transformer引擎，能運轉數兆參數規模的語言模型、並且加速專家混合模型的推論及訓練，提高精度與準確度，這也代表著大型語言模型即將進入「兆級參數」時代。
三、輝達要當AI領域的台積電
黃仁勳也信心喊話，輝達希望能成為AI領域的台積電，能成為業界的推手，幫助所有想要引進AI技術到自家業務的公司，都能打造屬於自己的AI服務和應用，就像是業界將自己的想法給台積電，然後台積電就能幫忙製造大家想要的晶片。
這樣也代表著輝達不只是晶片供應商，反倒會更像平台供應商，幫助其他公司更加輕鬆的建立自己想要的AI模式。
最後，黃仁勳總結了5個重點：新工業革命、Blackwell平台、NIMS、NEMO和NVIDIA AI Foundry、Omniverse和ISAAC機器人。他認為這些將會重整現在AI市場，並且開啟新的局面。
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