陳重文收賄爭議席捲政壇！藍綠白互撕砲火不斷 他巧引大谷為例
台北市議員陳重文因收受警用監視器廠商台智光的賄賂遭羈押，爭議持續延燒，不僅綠營人士砲火不斷，更連帶引發前台北市長柯文哲與現任市長蔣萬安口水戰。民進黨前立委鄭運鵬巧引大谷翔平近期事件為例，表示知情又幫忙還錢就可能也是共犯。但民眾黨立委黃國贓不甘示弱，回嗆台智光與政客交相賊的弊案正式浮上檯面，當初護航台智光的藍綠政客反而開始檢討前台北市長柯文哲，可恥至極。
記者陳宜加／台北報導
鄭雲鵬昨（24）日晚間於臉書發文表示，最近大家在討論大谷翔平對於水原賭博是否知情，知情又幫忙還錢就可能也是共犯。柯文哲和陳重文的案子也是一樣，行政部門採用「任何公開招標的方式」都是在避免外力干預，價高者得，或者條件好的中選，個案或者程序發生弊端，才會輪到議會監督、司法進行審理，這是權力分立的原理。因此，市府的招標案完全不必依照議會要求決標，不然也不需要公開招標了。
柯文哲在這個案件上，是想脫罪還是裝聖人？他既然已經公開自訴知道內情，就表示當年雖然這樣付款，自作聰明又在公文上簽註意見，這只顯示柯文哲膽小而卸責。有擔當的人知道有弊，應該移送法辦，柯文哲並沒有這麼做，顯然想討好廠商與議員。他在這種狀況下准許市府付款，這叫瀆職；自作聰明在公文上加註意見，意思是責任讓承辦人員去扛，以偵辦的角度來看，這是企圖脫罪，罪加一等。
鄭運鵬痛批，大家都會罵真小人，偽君子的人品更是低劣。
黃國長昨晚也在臉書回嗆砲轟藍綠，面對台智光這個收買政客、吸納稅人血的垃圾廠商，柯文哲在市長任內的職權範圍內，刪減預算、極力對抗，甚至不惜提出覆議案與議會對幹。
他說，現在，台智光與政客交相賊的弊案正式浮上檯面，當初護航台智光的藍綠政客反而開始檢討柯文哲，可恥至極。「我就問，是非可以這樣顛倒的嗎？」