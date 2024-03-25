汪小菲爆大S濫用史蒂諾斯！鄭家純吃過真的夢遊 還有人裸體上街
藝人大S前夫汪小菲22日到她的豪宅大鬧，還現身警局說要舉爆大小S長期濫用藥物史蒂諾斯（Stilnox），並控訴大S在吃藥後會產生幻覺，大S會用刀、用高爾夫球桿、用紅酒瓶打他，證據都有、也有證人。女星鄭家純（雞排妹）表示自己也吃過這種藥，是一種短效型安眠藥，而吃了「夢遊是真的會發生」，也分享自己吃了之後發生的事。
記者薛羽彤／綜合報導
鄭家純在Threads上透露，史蒂諾斯是一款給身心科醫生評估後，就拿得到的短效型安眠藥。鄭家純表示自己10年前有吃過一段時間，真的發生夢遊，她舉例吃完藥後手邊在做的事情，會無意識的繼續做完，「像是你在整理房間，隔天起來你會覺得哇是有小精靈幫我收拾這麼乾淨嗎！我怎麼不記得我有做這些。」
鄭家純當時年紀小覺得夢遊很好玩，還利用藥物的夢遊副作用，跑到便利商店買香草口味的冰淇淋，結果變成七彩旋轉口味。她將過程告訴身心科醫師，醫師告知她，曾有病人吃完史蒂諾斯後裸體去超商，鄭家純聽後也立即換藥，停止自己調皮愛玩耍的行為了。
張蘭日前在直播中提到汪小菲舉報事件：「小菲去報警了，他只報了藥名、沒報藥量！你們查一下，小菲昨天說的那個藥，1天服30片，你們查查後果是什麼？」鄭家純認為對於自己沒有接觸過的領域，先不要去批判說吃藥的人就是如何如何，「你試試看把自己吊起來，只能站著不能睡三天三夜，再來跟我說怎麼會有人說失眠很痛苦。」
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