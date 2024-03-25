藍委5月登太平島考察！林濁水提扁馬登島背景 怒批：真不知死活
國民黨喊話總統蔡英文，卸任前登太平島宣示主權，國民黨外交國防委員會召委馬文君也已排定，5月16日登島考察。前立委林濁水在臉書批，現在台灣軍事情勢緊張的防空識別區，尤其是台海中線、金廈海域，國民黨要宣示主權，應該到澎湖、金門、東沙去宣示才對，怎麽到1,500公里外，島嶼本身最近幾年都沒有爭端的太平島？去太平島宣示主權，湊什麼熱鬧？
記者何哲欣／台北報導
國民黨也說，前總統陳水扁、馬英九都曾在卸任前登太平島，林濁水說，阿扁登太平島，只展現一貫缺乏國家戰略意義的做秀風而已，而馬英九登島時的國際政治背景，當時南海關係緊張，仲裁案程序正進入緊鑼密鼓階段，中美軍艦在南海互別苗頭你來我往地巡戈。但馬卻把太平島議題檯面化，呼應北京大作文章，既由外交部發表說帖強調11段線的正確性，公然和美、菲、東南亞國家，及西方國家唱反調，其期約預付報酬就是馬習會。
林濁水說，太平島議題枱面化並和11段線綁一起的結果，害太平島為中國歷史水域犧牲，由島變礁，所以馬和扁不同，戰略意義很強烈：兩岸共同對抗國際海洋公約，維護大中國「歷史水域」的「主權」。這是理解馬文君在中菲海域衝突升溫而太平島無事時堅持登島的背景，可驚的是整個國民黨竟被馬文君拎著走，真不知死活。