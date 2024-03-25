蔡沐妍怒槓小S！昔遭蔡沐妍狠批兒「沒有禮儀」　歐陽靖發聲了

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近期蔡沐妍帶著女兒上節目表演大提琴，因為女兒表演時全程沒有表情，而且不論是琴音或音準都有失水準，被小S當眾詢問：「這是可以表演的嗎？」讓蔡沐妍在臉書上爆怒發文表示不會再上節目《小姐不熙娣》，並怒嗆：「節目我看也不想看！」
歐陽靖今日在臉書發文表示：「蔡小姐不只一次批評過別人的育兒方式，這當然包括我。」、「孩子的躺地、胡鬧讓我無奈，但小孩這種不顧世俗眼光的態度、勇於表現情緒的行為令我感到又好氣又好笑。」當時的歐陽靖正與日本籍攝影師前夫一直處於分居狀態，獨自帶小孩的歐陽靖想透過分享兒子躺地的照片並表示：「或許可以鼓勵到其他有同樣困擾的家長吧？」
未料蔡沐妍的發聲引起不少貴婦、名模們群起發文批評歐陽靖，讓歐陽靖一度陷入憂鬱狀態。歐陽靖話鋒一轉，表示：「蔡小姐的女兒是個非常棒的孩子。」認為蔡沐妍女兒跟孩子的互動十分開明，親子關係也十分良好，並表示：「當媽媽已經夠辛苦了，無論如何我都不會發文批評任何人的育兒方式（除非涉及暴力），大家也請不要再提出負面評論。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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