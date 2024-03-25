獨家／蔡沐妍再發聲「沒有誤會」！吐開戰小S心聲：不適合上節目

蔡沐妍怒槓小S！昔遭蔡沐妍狠批兒「沒有禮儀」　歐陽靖發聲了

▲蔡沐妍開槓小S，過去曾遭蔡沐妍批評兒子「沒有基本禮儀」的歐陽靖也在臉書發聲，表示當媽媽已經很辛苦了，希望大家不要再提出負面評論。（圖／翻攝自歐陽靖IG）
▲蔡沐妍開槓小S，過去曾遭蔡沐妍批評兒子「沒有基本禮儀」的歐陽靖也在臉書發聲，表示當媽媽已經很辛苦了，希望大家不要再提出負面評論。（圖／翻攝自歐陽靖IG）

記者張一笙／綜合報導

女星蔡沐妍近期帶女兒上《小姐不熙娣》節目，因小S在女兒表演大提琴後略顯尷尬地問了一句：「這是可以表演的嗎？」讓蔡沐妍事後暴怒在臉書上發文槓上小S。今（25）日曾遭蔡沐妍批評「小孩沒有基本禮儀」的歐陽靖，也在臉書上發聲重提當年被蔡沐妍霸凌事件，她表示：「當媽媽已經夠辛苦了，無論如何我都不會發文批評任何人的育兒方式（除非涉及暴力）。大家也請不要再提出負面評論。」

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▲（圖／翻攝自CaVa臉書）
▲蔡沐妍帶女兒上《小姐不熙娣》節目表演小提琴，因小S一句：「這是可以表演的嗎？」與小S開槓。（圖／翻攝自CaVa臉書）
蔡沐妍曾於2022年4月發文表示：「最近看到一些對於寶寶隨處躺下沾沾自喜，覺得寶寶自由好棒棒的理念看不懂。」更表示：「事後的教育和溝通是不是要補上？」暗指歐陽靖時常在網路上曬兒子新醬的躺地照「沒有基本禮儀」，引來不少網紅媽媽、名媛群起響應，當年看不慣的粉絲們都稱這群媽媽在霸凌歐陽靖。對於霸凌一說，蔡沐妍也在IG限時動態稱自己才是被霸凌的一方，雙方吵得不可開交。

▲蔡沐妍透露上《小姐不熙娣》，小S的態度有惹怒她。（圖／翻攝自蔡沐妍IG）
▲蔡沐妍在臉書上發文，表示在節目《小姐不熙娣》上，小S的態度有惹怒她，並稱不會看節目。（圖／翻攝自蔡沐妍IG）
近期蔡沐妍帶著女兒上節目表演大提琴，因為女兒表演時全程沒有表情，而且不論是琴音或音準都有失水準，被小S當眾詢問：「這是可以表演的嗎？」讓蔡沐妍在臉書上爆怒發文表示不會再上節目《小姐不熙娣》，並怒嗆：「節目我看也不想看！」

▲歐陽靖因為流量遭前夫惡言相向，因而對經營社群產生厭惡感。（圖／翻攝自歐陽靖FB）
▲歐陽靖曾被蔡沐妍批評不懂育兒，歐陽靖今日在臉書上發文表示：「當媽媽已經夠辛苦了，無論如何我都不會發文批評任何人的育兒方式，大家也請不要再提出負面評論。」（圖／翻攝自歐陽靖臉書）
歐陽靖今日在臉書發文表示：「蔡小姐不只一次批評過別人的育兒方式，這當然包括我。」、「孩子的躺地、胡鬧讓我無奈，但小孩這種不顧世俗眼光的態度、勇於表現情緒的行為令我感到又好氣又好笑。」當時的歐陽靖正與日本籍攝影師前夫一直處於分居狀態，獨自帶小孩的歐陽靖想透過分享兒子躺地的照片並表示：「或許可以鼓勵到其他有同樣困擾的家長吧？」

未料蔡沐妍的發聲引起不少貴婦、名模們群起發文批評歐陽靖，讓歐陽靖一度陷入憂鬱狀態。歐陽靖話鋒一轉，表示：「蔡小姐的女兒是個非常棒的孩子。」認為蔡沐妍女兒跟孩子的互動十分開明，親子關係也十分良好，並表示：「當媽媽已經夠辛苦了，無論如何我都不會發文批評任何人的育兒方式（除非涉及暴力），大家也請不要再提出負面評論。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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