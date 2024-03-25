不爽被扯下水！名嘴爆登太平島遭美國罵三字經 陳水扁：完全沒有
藍營呼籲總統蔡英文應在任期屆滿前登太平島，宣示我國主權。資深媒體人唐湘龍稱「陳水扁跟美國搞叛逆，美國最後也用三字經來罵扁政府」等語。對此，昔日曾在卸任前登島的前總統陳水扁今（25）日表示，這是完全沒有的事；當年南海的情勢跟現在天差地別，蔡英文應不應該去，應尊重國安單位的評估與建議，畢竟南海局勢時空背景不可同日而語。
記者陳宜加／台北報導
陳水扁指出，唐湘龍日前在網路節目《正經龍鳳配》表示，「登島關鍵在於美國的態度，扁政府時代會去太平島，是因為陳水扁跟美國搞叛逆，美國最後也用三字經來罵扁政府。」陳水扁回應，這是完全沒有的事，他在藍委杯葛反對下，排除萬難加長太平島跑道，讓C130運輸機得以安全起降，並於2008年2月2日搭機前往視察，成為我國總統登島的第一人。
陳水扁回顧，當時除宣示主權更發表「南沙倡議」，印象中，並沒有發生美國非常不爽甚至罵三字經的情事。根據《Ettoday》報導，台美國安高層對話前召集人邱義仁說他完全沒有這種記憶，「當年南海的情勢跟現在天差地別，他完全沒有聽過美國駡三字經的事」；曾任國防部長的蔡明憲也證實，扁搭專機訪太平島，未曾聽到美方傳來不同意見。
陳水扁指出，後來馬英九總統任內也去了太平島，有沒有受到美方反對，他並不知情；至於蔡英文應不應該去，也應尊重國安單位的評估與建議，畢竟南海局勢時空背景不可同日而語。他說，唐湘龍可以反對台灣總統登島，但不應胡說八道，硬扯自己下水。