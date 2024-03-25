汪建民捲桃色糾紛神隱9個月！開刀暴瘦9公斤 靠直播還1500萬債務
藝人汪建民早年因演出《台灣靈異事件》「鐵頭」一角廣為人知，今年56歲的他在2023年6月捲入「桃色糾紛」之後，雖然到警局備案自清：「我記憶中真的沒這件事！」但自此就再也沒有出席公開場合。沉寂長達9個月後，汪建民近日登上購物直播，整個人暴瘦變老、眼球突出且雙頰凹陷，坦言去年底剛動完手術，現在固定上直播節目償還新台幣1500萬元債務。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，汪建民近日登上購物直播當來賓、賣保健食品，過往有著鮪魚肚且身形渾圓的他，睽違9個月後出現幕前卻瘦了一大圈！汪建民透露因為運動舊疾復發，去年底開刀更換人工頸椎，住院期間瘦了整整9公斤，但沒有向外界提起生病的事情，所以之前都沒人知道。
曾經合作過的廠商提供機會，汪建民目前固定每週二會上購物直播，雖然工作穩定，但因為要償還債務的關係，其實生活上還是滿吃力的，主要開銷用在媽媽安養中心的費用、房租、信貸，每個月要繳10幾萬元；汪建民自責年輕時沒存錢，重視物欲到處買名牌，現在有20多位債主、債務總金額高達新台幣1500萬元，他說其中800萬元是幫澎恰恰牽線借來的，自己欠下700萬元，會努力賺錢還債不逃避。
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