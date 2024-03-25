台股盤中漲幅全吐回！電子權值股遭殺尾盤　拖累終場翻黑下跌36點

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權值股的部分，即使台積電ADR上周五上漲表態，今天還是開在盤下，雖然盤中一度翻紅，不過尾盤在賣單調節之下，翻黑下跌，終場下跌5元或0.64%，收在780元，回測短期均線，壓抑大盤指數點；鴻海盤中也有翻紅，可惜也是尾盤賣單調節，不過是收在平盤145.5元，聯發科則是下跌5元或0.44%，收在1120元。
市場資金主要聚集在電線電纜族群，原因是受惠電價即將調漲，再加上台電強韌電網題材持續助攻，億泰緊鎖漲停板，大亞尾盤漲幅擴大，收漲6.9%，持續寫下新天價，宏泰上漲4.7%，中電、榮星上漲2%。
同樣也連動到電機機械族群走高，類股指數強漲將近5%，位居目前台股漲幅冠軍。華城攻漲停，持續寫歷史新高價，上銀、東台、全球傳動同樣攻上漲停，士電上漲超過9%，中興電也有超過4%的漲幅。
電價調漲同樣也讓節電話題再度熱起來，光電股也有上漲表態，廣運與保勝光學、中揚光尾盤急拉亮燈漲停，華晶科上漲超過7%，伯特光上漲超過4%。
另外，IC設計股冒出頭，有外媒指出，中國實施更加嚴格的政府採購準則，官方所使用的個人電腦PC以及伺服器將逐漸汰換掉英特爾（Intel）以及超微（AMD）的微處理晶片，國內法人表示，金麗科、威盛、晶心科有望受惠，所以激勵這些個股強攻，金麗科、威盛緊鎖漲停，不過晶心科開盤衝高之後，遭到賣單調節，漲幅收斂到1%。其他個股表現，世紀、海德威同樣攻上漲停，祥碩上漲超過6%。
而威盛緊鎖漲停，帶動集團股一起上攻，立衛上漲4%，建達漲3%，威峰電子漲2%，宏達電則是上漲1%。今日個股成交量前五名為：大亞、鴻海、英業達、燿華、聯電。成交值排行榜前五名為：鴻海、台積電、中興電、大亞、高力。