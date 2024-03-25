Fubon Angels李晧禎、南珉貞4月3日開幕首秀！24位成員名單一次看
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今（25）日在新莊棒球場舉辦春訓媒體見面會，Fubon Angels熱情洋溢帶來2024年度主題曲「Go Stronger」舞蹈表演開場，會中也宣布今年加入的兩位韓籍新成員李晧禎、南珉貞將會在4月3日開幕戰和粉絲朋友在新莊球場見面。
記者林之越/綜合報導
Fubon Angels目前陣容有21位正式成員，分別為東東、慈妹、潔米、檸檬、朱朱、秀秀子、丹丹、蓁蓁、Tiffany、Jessy、安娜、維心、Kesha、沁沁、奶昔、大頭、卡洛琳、栗子、寶兒與韓籍成員李晧禎、南珉貞，另外有3名練習生潔潔、雅惟和Kapo。
富邦育樂總經理陳昭如表示:「Fubon Angels年初完成了史無前例的大型售票演唱會，女孩們每個人都具有個人魅力且多才多藝，不論是綜藝、主持、舞台劇，還是、唱歌、國標、特技等等，今年Fubon Angels將朝更多面向發展，期待激盪出更多不一樣的火花。」
為了迎接中華職棒全新賽季的到來，今年透過女孩間票選，選出了Fubon Angels大隊長及各組組長，大隊長由秀秀子擔任，另外還有負責女孩舞蹈編排和和訓練的舞蹈訓練組長檸檬、副組長大頭，負責管理女孩們休息室衛生秩序的生活管理組長潔米，統整女孩們外在美的服裝造型組長丹丹，以及與粉絲們互動重要任務的社群行銷組長栗子。
富邦悍將開幕戰將在4月3日在新莊棒球場登場，當日Fubon Angels全體女孩將到齊迎接家人們，歡迎一同來到悍將城堡，與Angels一起「夠悍」挺悍將！
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