孫生「二創醋飯天條」惹火Toyz！當面揭噁心舉動：先消費再來關心

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沒想到「反骨男孩」成員孫生立刻對蹦闆、游否希對質的影片進行二創，氣得蹦闆在社群平台上怒噴，「你們要流量，但是卻不去確保受害者的權益。」不過孫生強調，自己並非公司窗口，完全不知道有受害者來尋求幫助，且一直以來都是會對任何議題進行二創，但此說法，蹦闆依舊不買單，雙方隔空交火多日。
直到昨日晚間，蹦闆、孫生決定當面對質，在Toyz的直播上一次說清楚。蹦闆坦承早就看孫生不順眼，但這次生氣，主要是對孫生的二創行為感到不滿，認為對方當初不願意幫忙受害者，但一看到流量就拚命去蹭，「你這種二創我沒辦法接受。」
怎料，Toyz隨後補充，早在今年1月就退追孫生IG，理由是孫生對他被超哥毆打的「醋飯天條」事件進行二創，結果拍完後隔天才來關心他，直呼：「我幫過反骨不少事情，但換來的是先消費再問還好嗎？」認為孫生完全沒有考慮到，二創影片是否會對受害者造成二次傷害。
最後Toyz仍在直播中扮起和事佬，努力調解蹦闆、孫生的關係，認為二創影片並沒有問題，也清楚知道孫生沒有惡意，單純個性像小孩子一樣太衝動，並建議對方下次拍片前通知一下就好。蹦闆也說，因為本來就看孫生不順眼，對這件事情多少帶點個人情緒。最終兩人把話講開，互相道歉，共同在IG上曬出合照，為事情劃下句點。
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