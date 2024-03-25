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孫生「二創醋飯天條」惹火Toyz！當面揭噁心舉動：先消費再來關心

▲孫生（左）因對「醋飯天條」事件拍片二創進行惡搞，惹火好友Toyz（右），不僅退追對方IG，更當面揭穿噁心舉動，「先消費再來關心！」（圖／FB）
▲孫生（左）因對「醋飯天條」事件拍片二創進行惡搞，惹火好友Toyz（右），不僅退追對方IG，更當面揭穿噁心舉動，「先消費再來關心！」（圖／FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

網紅游否希因疑似在「一番賞」上藏籤、作籤，涉嫌詐騙粉絲，遭YouTuber「蹦闆」當面拆穿惡行，怎料，蹦闆隨後又發現，經常宣導一番賞正確觀念的孫生，不僅拒絕受害者求助，還對這件事情拍片惡搞進行二創，讓他相當不滿，引發戰火。昨（24）日，嗅到流量密碼的滋事型網紅Toyz，竟邀請兩人直播當面對質，並坦言自己也是不滿孫生對他的「醋飯天條」事件進行二創，還爆料對方「先消費後再來關心。」

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還原事情經過，在蹦闆踢爆游否希疑似對「一番賞」造假詐騙粉絲後便火速上傳影片，迅速掀起大眾關注，隨後蹦闆又在YouTube爆料，其實受害者在找他協助前，曾求助「反骨男孩」幫忙，怎料反骨男孩卻要求受害者自行出錢，令蹦闆有些不滿。

▲蹦闆（左）與孫生（右）一起上Toyz（中）的網路節目把話說開。（圖／Toyz YouTube）
▲蹦闆（左）與孫生（右）一起上Toyz（中）的網路節目把話說開。（圖／Toyz YouTube）
沒想到「反骨男孩」成員孫生立刻對蹦闆、游否希對質的影片進行二創，氣得蹦闆在社群平台上怒噴，「你們要流量，但是卻不去確保受害者的權益。」不過孫生強調，自己並非公司窗口，完全不知道有受害者來尋求幫助，且一直以來都是會對任何議題進行二創，但此說法，蹦闆依舊不買單，雙方隔空交火多日。

直到昨日晚間，蹦闆、孫生決定當面對質，在Toyz的直播上一次說清楚。蹦闆坦承早就看孫生不順眼，但這次生氣，主要是對孫生的二創行為感到不滿，認為對方當初不願意幫忙受害者，但一看到流量就拚命去蹭，「你這種二創我沒辦法接受。」

▲最後蹦闆（左）、孫生達成和解，讓事件暫時落幕。（圖／孫生FB）
▲最後蹦闆（左）、孫生達成和解，讓事件暫時落幕。（圖／孫生FB）
怎料，Toyz隨後補充，早在今年1月就退追孫生IG，理由是孫生對他被超哥毆打的「醋飯天條」事件進行二創，結果拍完後隔天才來關心他，直呼：「我幫過反骨不少事情，但換來的是先消費再問還好嗎？」認為孫生完全沒有考慮到，二創影片是否會對受害者造成二次傷害。

最後Toyz仍在直播中扮起和事佬，努力調解蹦闆、孫生的關係，認為二創影片並沒有問題，也清楚知道孫生沒有惡意，單純個性像小孩子一樣太衝動，並建議對方下次拍片前通知一下就好。蹦闆也說，因為本來就看孫生不順眼，對這件事情多少帶點個人情緒。最終兩人把話講開，互相道歉，共同在IG上曬出合照，為事情劃下句點。

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