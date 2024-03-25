愛莉莎莎澳洲遊學遇到8+9！路上遭狠砸雞蛋 現場畫面曝光
近期陷入不少爭議的百萬YouTuber愛莉莎莎近期在澳洲遊學，一邊上語言學校一邊拍攝影片分享生活，未料24日時愛莉莎莎在路上突然被路人砸雞蛋，讓她直呼遇到8+9，更令她驚奇的是公車站人員用廣播驅離8+9的應對方式，讓她佩服地說：「很酷！」
記者張一笙／綜合報導
愛莉莎莎昨（24）日在IG限時動態上透露自己在澳洲街頭遇到8+9：「在路上拿雞蛋砸我，也隨機砸路人」，同時她也拍下有一名身穿背心的女生朝丟雞蛋的8+9比中指的畫面，令她驚訝的是，一旁的公車站牌突然傳出廣播警告：「這群青少年快滾！這邊都有相機，再不滾我就叫警察！」讓愛莉莎莎直呼：「很酷」。
愛莉莎莎近期深陷遭中選會提告風波，甚至20日被傳喚時未依照程序請假恐遭「通緝」，已經到澳洲遊學一週的愛莉莎莎仍舊過得十分輕鬆，並且很快就適應生活。愛莉莎莎在IG上分享自己的生活作息，早上5點半就起床，6點半前往瑜伽教室做瑜伽，8點50開始上課，下午則自己做飯、剪片，晚上跟朋友社交。愛莉莎莎表示自己最近大約每天都12點以前就會去睡覺，這也是她一直「夢想的生活」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道