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愛莉莎莎澳洲遊學遇到8+9！路上遭狠砸雞蛋　現場畫面曝光

▲愛莉莎莎近期在澳洲遊學，昨日在路上遇到路人用雞蛋襲擊，現場畫面曝光讓她直呼：「遇到8+9」。（圖／愛莉莎莎IＧ）
▲愛莉莎莎近期在澳洲遊學，昨日在路上遇到路人用雞蛋襲擊，現場畫面曝光讓她直呼：「遇到8+9」。（圖／愛莉莎莎IＧ）

記者張一笙／綜合報導

近期陷入不少爭議的百萬YouTuber愛莉莎莎近期在澳洲遊學，一邊上語言學校一邊拍攝影片分享生活，未料24日時愛莉莎莎在路上突然被路人砸雞蛋，讓她直呼遇到8+9，更令她驚奇的是公車站人員用廣播驅離8+9的應對方式，讓她佩服地說：「很酷！」

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▲愛莉莎莎在澳洲遇到路人用雞蛋襲擊，讓她直呼遇到8+9。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎在澳洲遇到路人用雞蛋襲擊，讓她直呼遇到8+9。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎昨（24）日在IG限時動態上透露自己在澳洲街頭遇到8+9：「在路上拿雞蛋砸我，也隨機砸路人」，同時她也拍下有一名身穿背心的女生朝丟雞蛋的8+9比中指的畫面，令她驚訝的是，一旁的公車站牌突然傳出廣播警告：「這群青少年快滾！這邊都有相機，再不滾我就叫警察！」讓愛莉莎莎直呼：「很酷」。

▲愛莉莎莎昨日被台北地檢署傳喚到案，但她人卻未現身，引起高度關注；今日她透過限動回應，並表示自己也是看新聞才知情。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎到澳洲生活已經一週，並表示早睡早起是她一直夢想的生活。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎近期深陷遭中選會提告風波，甚至20日被傳喚時未依照程序請假恐遭「通緝」，已經到澳洲遊學一週的愛莉莎莎仍舊過得十分輕鬆，並且很快就適應生活。愛莉莎莎在IG上分享自己的生活作息，早上5點半就起床，6點半前往瑜伽教室做瑜伽，8點50開始上課，下午則自己做飯、剪片，晚上跟朋友社交。愛莉莎莎表示自己最近大約每天都12點以前就會去睡覺，這也是她一直「夢想的生活」。

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