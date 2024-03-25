警匪槍戰駁火99槍！基層批「勤指沒通報有槍」 桃園警分局回應了
桃園日前爆發警匪槍戰，43歲的楊景隆持槍掃射景福派出所，逃逸過程警匪駁火近百槍，事件導致一名年輕員警受傷。不料，有基層在臉書「靠北police」發文痛批，當時勤指中心通報攔截圍捕，僅說明「涉及刑案」，但卻隻字未提嫌犯有槍，沒有替第一線員警安為考量；對此，桃園警分局表示，第一時間因訊息不充分，確實未通報歹徒有槍，但攔截圍捕過程，勤指中心持續補充現場資訊，同時提醒同仁注意執勤安全。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案情經過，楊景隆疑似因去年5月因被警方查緝槍砲案件心生不滿，23日晚間先是在臉書發表仇警言論後，深夜接近11點，攜帶手槍開車前往景福派出所門口對著大門開槍，後續一踩油門駕車加速逃逸，警匪爆發槍戰，最後警方透過夾擊，在永安路、富國路將楊景隆緝捕歸案，當場起出2把MODEL 915自動手槍、1把蠍式衝鋒槍，並在其口袋內發現多枚子彈。員警合計開59槍，楊男開40槍，共計開了99槍。
事後「靠北police」有貼文表示，「桃園深夜發生槍戰，第一線員警追得要死，心裡也是怕得要死，當知道有同事中槍，歹徒還是邊逃逸邊對警車開槍，但勤指中心通報攔截圍捕卻還什麼都不講，只講涉及刑案，誰知道是持槍射擊派出所，誰知道犯行有槍，如果通報得更好、更完整，同事可能就可避免近距離接觸被開槍。」
對此，桃園警分局說明，依據警察機關勤務指揮中心作業規定，分局勤指中心接獲重大或敏感案件，應立即以無線電呼叫線上警力，前往處理進行攔截圍捕且隨時補充最新資訊給線上同仁知悉，而景福所遭槍擊，自案發到緝獲犯嫌僅29分鐘，期間線上攔截警網與歹徒發生4次警匪駁火，線上攔截同仁經由無線電及補充通訊內容均已獲知犯嫌持有槍械，過程同仁群策群力，不避危險、冒險犯難，但因事發突然、緊急，且第一時間勤務指揮中心掌握資訊不完整，僅能就已知涉案車型、車號，立即通報線上警網進行攔截圍捕並隨時補充現場資訊予同仁知悉，並提醒同仁務必注意執勤安全。
桃園警分局表示，針對重大或敏感案件通報攔截圍捕時的即時性及精準性將檢討策進，並持續加強員警教育訓練，如遇相關突發緊急狀況，將即時案況精準通報線上同仁知悉，以確保同仁執勤安全。