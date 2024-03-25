金賽綸發聲了！曬金秀賢貼臉照沈寂1日 突預告：將正式聲明
金賽綸因為酒駕肇事毀形象，本來沈寂已久，近日有要復出的跡象，沒想到24日晚間突然上傳和金秀賢的貼臉照並火速刪除，一番謎之操作再度引來網友罵聲一片，儘管男方經紀公司立刻切割，金賽綸方面卻始終神隱，直到今（25）日才透過電話向韓媒表示她將會正式發布聲明。
記者吳昕蓓／綜合報導
金秀賢主演的電視劇《淚之女王》開播以來討論度超高，日前他和女主角金智媛的吻戲才剛播出，讓劇迷全都嗨翻，金賽綸就突然在深夜上傳和金秀賢的親密貼臉照，在網路上引起騷動，金賽綸則是至今都沒有對外發聲。
反倒是男方經紀公司第一時間Goldmedalist就立刻澄清兩人並不是戀愛關係，並強調照片是在他們還是同間公司時所拍下的，Goldmedalist表示，他們不清楚金賽綸此舉的意圖，但公司法律代理人會對造謠、誹謗及人身攻擊的網友採取法律手段，硬起來保護金秀賢。
據韓媒《mydaily》報導，金賽綸終於在沈默一天後打電話表示：「目前正在整理聲明，都好了以後會發表出來。」消息一出，立刻掀起南韓網友熱議，「聲明還先出預告嗎」、「啊！不要！拜託什麼都別做…不管是之前還是現在，都是很沒風度的行為啊」、「她自己上傳後秒刪，是有什麼偉大的話要說還預告要出聲明咧」、「我好害怕」、「金秀賢好可憐」。
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