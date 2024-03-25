跟風買進高股息ETF恐「越級打怪」　法人提醒配息不等於存款利息

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國泰投信ETF研究團隊分析指出，出現解定存、增房貸、借信貸等申購現象，與投資人對ETF商品不熟悉有關，對配息有所誤解，以為是保有本金前提下，額外領到另一筆錢，將存款利息和ETF配息概念混淆了，才會出現配息率8%、10%勝過定存利率等不正確說法。實際上ETF配息需在填息後才能真正領到，但面臨下行風險，有可能賺息卻賠本。
因此，國泰投信ETF研究團隊提醒，投資人應留意所有投資宣傳都會提醒，沒有穩賺不賠的投資，投資一定有風險。而以投信投顧公會的風險報酬等級來看，類似於銀行存款的貨幣市場基金，風險報酬等級僅RR1，但股票型ETF風險報酬等級大多為RR4甚至是最高的RR5，對於從未踏足股市的投資人來說，跟著熱潮買進高股息ETF可謂是「越級打怪」。若追求月月配、穩定配息金額，可以從風險報酬為RR2的債券ETF開始投資。
根據Cmoney的資料統計，規模前十大債券ETF，包含元大美債20年（00679B）、元大AAA至A公司債（00751B）、中信高評級公司債（00772B）、國泰20年美債（00687B）、元大投資級公司債（00720B）、群益投資級金融債（00724B）、國泰投資級公司債（00725B）、國泰A級公司債（00761B）、富邦A級公司債（00746B）、中信優先金融債（00773B）等，以最近一次配息水準計，年化配息率都逾4％，且有一檔債券ETF因增配資本利得，年化配息率更在7％以上。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。