花蓮高中生爆霸凌！受害學生慘遭甩「5巴掌」 校方證實已報警
花蓮再爆校園霸凌案！今（25）日臉書社團「黑色豪門企業」上流出一段影片，一名惡劣的男學生在早自習時對著一名男同學猛甩巴掌，還用拳頭搥頭，霸凌全程被其他學生拍下來傳上網路。對此，校方表示，校內已第一時間進行了解，目前也已經委由警方調查。
記者孫唯容／綜合報導
根據流出的畫面中，短短56秒，一名男學生對著一名男同學又推又打，還用拳頭搥頭，在短短不到1分鐘內打了他5個巴掌，一旁錄影片也跟著起鬨「喂～XX科格鬥賽」，男學生甚至直接將受害男同學拖上講台，直到另一名男同學制止後才停手，而被打的學生完全都沒有還手，也沒有抵抗。
校方證實，影片中的事件的確為早自習時發生的，目前警方已經入校了解，也已經通知雙方家長。據了解，花蓮縣從上月底開始，已經有3起學生暴力霸凌案件，有學生拿棍棒毆打同學，還有10幾名少年在南濱公園對著1名學生圍毆，還亮出幫派稱號示威，皆遭花蓮警方查辦。
※【NOWnews 今日新聞
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