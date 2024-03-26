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強打中年／樂天桃猿守護神靠誰來關門！考慮洋投不如期待本土好手

▲樂天桃猿守護神仍沒有下落，邱駿威可能考慮後援。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿守護神仍沒有下落，邱駿威可能考慮後援。（圖／樂天桃猿提供）

文/強打中年

樂天桃猿在熱身賽顯示出投手戰力不足的狀況，後援投手幾乎「全掛」，在熱身賽第9局共失27分，幾乎沒有任何可用之兵，讓總教練古久保健二也大呼不妙，而樂天桃猿不排除請外援加入，趕緊補強，但同時，本土投手也要當自強，有經驗的邱駿威、不是職棒菜鳥的莊昕諺以及蘇俊璋當然要頂住壓力，但也不排除從二軍找來新秀「開箱」。

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陳禹勳、賴鴻誠離隊、後援戰力吃緊

樂天桃猿的問題主要在後援戰力不足，今年球季前，樂天桃猿就應該有所體認，尤其一口氣放走「鄉長」陳禹勳（味全龍）、賴鴻誠（台鋼）、許峻暘等主力投手，本來後援陣容就會相當吃力。

▲中華職棒味全龍開訓，投手陳禹勳談轉隊後焦慮心情。（圖／林之越攝）
▲中華職棒味全龍開訓，投手陳禹勳談轉隊後焦慮心情。（圖／林之越攝）
陳冠宇、陳柏豪要撐住

樂天桃猿在今年也規畫幾位先發投手，目前本土好手陳克羿、黃子鵬等都是先發定位，還有曾家輝、劉家翔等，一度也希望曾駿威今年可以朝先發努力。

不過因為後援投手不足，樂天桃猿也要想辦法把投手調度重整，陳冠宇除了回到中繼外，把劉家翔等球員拉上來看看也是其中一種做法。

今年加入的陳柏豪，在冬季聯盟還是有不錯表現，是最被看好頂住牛棚的投手之一，陳冠宇更是「老大哥」等級，要幫助這些年輕投手快速成長。

劉家翔、曾家輝都是潛力股

劉家翔在這兩年的樂天桃猿石垣島遠征表現不錯，不但球速可以飆到近150公里，壓制打者也很有一套，若是當成後援來使用，除了可以讓他提早適應一軍強度外，也可以累積經驗。

▲劉家翔中繼登板，在樂天桃猿牛棚缺乏狀況下，可以上場後援。（圖／樂天提供）
▲劉家翔中繼登板，在樂天桃猿牛棚缺乏狀況下，可以上場後援。（圖／樂天提供）
樂天後援尚未到絕境

此外，張梓軒、郭玟毅甚至是過去很有經驗的朱承洋、黃偉晟也都還可以考慮，坦白說，樂天桃猿牛棚的確看起來有問題，但並不是到「絕境」，或許沒有請洋投必要，若真的球季開打，我認為魔神樂先在二軍調整，等有狀況也可拉上來後援，先頂住壓力，或許樂天也有其他做法也不一定。

樂天桃猿的確少了豪勁（現改為後勁）的洋投，但並非全隊就沒有其他人可以頂住位置，只要本土投手夠穩定，還是有機會「關門成功」。

▲朱俊祥改名朱承洋，今年後援還是要看他的表現。（樂天提供）
▲朱俊祥改名朱承洋，今年後援還是要看他的表現。（樂天提供）
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