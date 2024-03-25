前韓女團Elkie莊錠欣「從墊底2票到第1名」 激動飆淚：我發光了
前南韓女團CLC香港籍成員Elkie莊錠欣，2023年來台發行個人首張單曲《Speed Up》，並受邀參與女團實境節目《炸裂吧！女孩》演出，除了與其餘23位不同領域的女孩結識成為朋友之外，更從原先沒沒無聞的墊底成員一路躍升到總冠軍戰第1名，讓不少粉絲看完她的表演都十分佩服及感動，大讚莊錠欣不愧是女團出身的Idol（偶像），莊錠欣也在發表獲勝感言時表示：「我把快樂帶給大家的時候，好像就已經在炸裂、在發光了！」
記者張一笙／綜合報導
莊錠欣在首次公演時，與紅隊成員們自創改編日本天團YOASOBI的神曲〈怪物〉，在播出後受到廣大好評，但由於莊錠欣剛到台灣活動，因此粉絲基數完全不夠，首次公演結束後現場投票最終僅獲得2票，她在賽後也自責地向隊友們道歉。隨著《炸裂吧！女孩》播出的集數越來越多，莊錠欣除了展現女團時期的扎實唱功外，同時也展現出仗義執言的一面，配合團員們的演出且不強出風頭的個性，迅速為她積累不少人氣。
隨著《炸裂吧！女孩》總冠軍戰於3月6日在臺北和平籃球館畫上句點，當天的紅隊在演出中化身女盜賊，精彩的唱跳演出讓莊錠欣能完整展現自己的長處，也讓莊錠欣吸引不少現場粉絲投給她。最終，莊錠欣在總冠軍中一舉獲得422票力壓林襄、梓梓、畇二等人，成為總冠軍戰公演票選第一名。莊錠欣從敬陪末座的2票最後1名，一路竄升到總冠軍戰票選第1名，莊錠欣用超強的個人實力及舞台魅力感動不少粉絲，也讓在場的所有女孩們心服口服，過程可以說是非常勵志。
當評審之一的羅志祥問到莊錠欣的優勝感言時，莊錠欣難掩激動之情落淚表示：「當我有自信、愛自己，我把快樂帶給大家的時候，好像就已經在炸裂、在發光了。」莊錠欣真情流露的瞬間，感動台上台下不少人。
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