陳文茜下重大決定暫離主持！欽點「吳宗憲代班」：澈底毀掉這節目
資深媒體人陳文茜主持的深度節目《TVBS文茜的世界周報》以解析最新國際政經局勢的精闢內容，深受廣大觀眾喜愛。23日，製作單位也特地為陳文茜準備生日驚喜，慶祝66歲大壽，沒想到陳文茜突然做出重大決定，將重啟未完成的義大利之旅，接著又幽默笑稱要找「綜藝天王」吳宗憲代班主持，揚言要澈底毀掉這個節目。
記者詹鎰睿／綜合報導
陳文茜在今（25）日迎來66歲大壽，而在前兩天錄製《TVBS文茜的世界周報》時，製作單位特地準備生日驚喜，歡慶陳文茜生日。陳文茜表示，因去年受到敗血症病情影響，原本規劃好的義大利佛羅倫斯與威尼斯之旅，最後只能忍痛取消。
但在今年，陳文茜決定重啟旅行夢，並有了代班主持人的規劃，她神祕地說，其實「綜藝天王」吳宗憲是《文茜的世界周報》的忠實粉絲，除了觀看每一集節目，還會寫反饋給她。陳文茜更調皮地建議製作單位，可以邀請吳宗憲代班主持，與TVBS節目部總監搭檔，「澈底毀掉這個節目！」
無厘頭的代班計劃曝光後，讓現場眾人捧腹大笑。陳文茜提到，雖然這趟義大利之旅，因病關係無法曬太陽，只能在下午6點後出門，同時也因為身體狀況不允許，陳文茜無法像普通遊客一樣，親身與義大利當地的居民互動，但她仍樂觀地說，「我也可以用交友軟體聊天，聊聊當地小農的愜意生活、如何烤道地的Pizza。」透過不同方式認識世界上小村莊居民的生活，也是非常有趣的一種旅行方式。
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