馬英九赴陸盼會習近平 綠委：去年被當細漢仔還沒學到教訓？
前總統馬英九將在下月1日至11日率團訪中，將前往廣東、陝西與北京，參訪中華文化歷史景點與企業並祭祖，馬辦更表示希望能與老友習近平會面。對此民進黨立委林俊憲今（25）日表示，馬上次赴陸接待他的最高層級只有國台辦主任宋濤，連中共常委都沒見到，完全被當「細漢仔」，「真要這麼卑微？上次去還沒學到教訓嗎？」
記者陳威叡／台北報導
對於馬英九率團赴中，馬辦更稱希望能與老友習近平會面。林俊憲表示，去年去了一次不過癮，馬英九現在又要跑去中國，而且希望能夠跟習近平見面。看來還是沒學到教訓，上次去中國是什麼情況？難道忘記了嗎？連能見到誰都要用公開請求、用猜的，這到底是哪門子的出訪？
林俊憲說，馬英九再怎麼說也是一個前元首，但上次去中國時，接待他的最高層級只有國台辦主任宋濤。以中國的官場制度來看，就算習近平不親自接見，如果要對等，至少也得派個正國級或副國級的官員，例如7個中共常委，包括馬英九心心念念卻沒見到的王滬寧，全都沒有，只有一個正部級的宋濤。
林俊憲說，馬英九去年連中共的常委都沒見到，完全被當「細漢仔」，怎麼會認為這次去能見到習近平呢？八成又是一個小小國台辦主任接見。馬英九自己丟臉就算了，這是他自找的，可是他是什麼身分？代表的是誰？上個月馬辦還想申請延長卸任元首禮遇，講難聽一點，每年花大筆預算，禮遇一位喜歡跑去自辱國格的前元首，何必呢？
最後林俊憲說，現在不是2015年，也不看看現在兩岸乃至國際情勢是什麼樣子？直言前總統馬英九時代已經結束了，人要懂得急流湧退，一直跑去中國自取其辱，「只會把你僅存的歷史定位通通敗光而已。」