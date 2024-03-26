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質疑尹錫悅不該介入兩岸！韓最大在野黨魁：台灣問題又與我們無關

▲韓最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明，近日公開批評尹錫悅政府不該介入兩岸關係，認為台海問題與韓國無關。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明，近日公開批評尹錫悅政府不該介入兩岸關係，認為台海問題與韓國無關。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

韓國下個月10日就要舉行國會選舉，該國最大在野黨「共同民主黨」的黨魁李在明，22日在忠清南道一處傳統市場拜票時，提到現任總統尹錫悅的外交政策，質疑尹錫悅政府不該介入兩岸關係，因而被執政黨批評「屈從中國」。

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根據韓媒《朝鮮日報》報導，李在明22日在忠清南道拜票時，公開抨擊尹錫悅的外交政策，批評當局為何要招惹中國，表示：「就說聲『謝謝』，對台灣也說『謝謝』，這樣不就好了，中國跟台灣國內的問題變成怎樣，跟我們有什麼關係」，認為韓國只要過好自己的日子就行了。

李在明並指出，過去2年尹錫悅政府執政不佳，相信選民都很有感，以中韓貿易為例，以前中國是韓國的最大出口國，現在卻變成最大進口國，主要是因為尹錫悅執政後2國關係惡化，中國人因為討厭韓國，所以不再購買韓國的產品：「他若無所事事，可能情況還會比較好，但他為何要到處插手干涉，讓事情更糟？」

李在明也對韓國介入俄烏戰爭一事不滿，聲稱：「一旦我們與烏克蘭過於親近，就會得罪俄羅斯，進而讓朝鮮半島的國安問題變得更嚴重。俄羅斯已經與北韓合作，向北韓提供軍事技術了。」

韓國執政黨、尹錫悅所屬的「國民力量」則回嗆，李在明的言論表達了對中國的「屈從」，質疑李在明與中國的關係：「他去年6月親自前往中國駐韓大使館，順從的聽取了邢海明大使15分鐘、近乎『訓示』的講話。」

「國民力量」並揚言，如果在國會選舉獲勝，將限制住在韓國的外國人，於地方選舉的投票權，畢竟擁有地方選舉投票權的12萬多名外國永久居民中，就有約10萬是中國公民，希望藉此限制中國對韓國政治的影響力：「外交的基礎是相互主義。在對方國家（中國）的韓國國民，沒有被保障任何參政權，卻只有在韓國的外國人獲得了參政權，必須糾正這一不合理現象。」

對於「國民力量」的言論，共同民主黨再次反駁，認為中國是韓國最大的貿易夥伴，為何不能好好相處：「外交的目的是國家利益，為了實現國家利益而進行外交行為，算什麽『屈從』？」

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