黃國昌被插嘴咆哮怒離場 黃揚明諷：為一群巨嬰把全立院都變巨嬰
總質詢之亂未平！立法院15日院會總質詢時，因多位立委唱名時都不在場、宣布休息，遭綠委質疑「沒收質詢權」，昨（25）日二度黨團協商。民眾黨團總召黃國昌發表意見時，遭民進黨團總召柯建銘插嘴，黃不滿咆哮，隨後起身憤怒離場。對此，資深媒體人黃揚明譏諷，為了一群巨嬰要把全立法院都變成巨嬰。
記者陳宜加／台北報導
立法院長韓國瑜15日主持院會總質詢時，因多位立委唱名時都不在場、宣布休息，遭綠委質疑「沒收質詢權」，昨日下午3時30分召開第二次黨團協商討論。結果民眾黨團總召黃國昌發表意見時，遭民進黨團總召柯建銘插嘴，黃國昌不滿咆哮「請你尊重人家發言好不好，每次在講話你插什麼話？你在講話我有在插話嗎？」隨後起身憤怒離場。
黃揚明昨晚在臉書發文表示，朝野協商無共識，民進黨團主張將3月15日質詢未到及受影響的4位立委恢復質詢；並建議立法院未來質詢改採「固定時段制」，也就是若未來有立委沒有準時到場，主席就宣告休息，等他的質詢時段過後，再由下一位立委上場質詢。
黃揚明指出，民進黨提案，國民黨團、民眾黨團一致認為沒必要討論。黃國昌因柯建銘插嘴，爆氣離場，「今日收工。」他譏諷，為了一群巨嬰，要把全立法院都變成巨嬰。不如去立法院附設托嬰中心開會。