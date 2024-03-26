下雨變冷！穿「阿嬤外套」喝手搖免費加料 芋頭沙牛奶第二杯30元
天氣說變就變，今天猛降溫、下雨又變冷！手搖飲料店頃刻間出奇招，號召民眾穿上「阿嬤外套」爽喝「免費加料」！頃刻間推出芋頭沙牛奶「第二杯半價」優惠活動，並跟上同色系話題，民眾只要穿「阿嬤紫外套」就能享有全品項「免費加料」加碼好康，令人莞爾。
記者蕭涵云/綜合報導
位於士林的頃刻間手搖飲料，擅長小時候懷念口味，日前推出紅白小圓仔配料引起話題，主打濃郁系口感的頃刻間，最新嚴選的新鮮特級芋頭，高溫熬煮成泥後，搭配鮮奶與冰塊打成綿密細緻的「芋頭沙牛奶」，冰沙口感裡喝得到濃厚芋香與香甜奶香，有把握成為芋頭控的新歡。即日起至3月31日，還特別祭出芋頭沙牛奶「第二杯30元」優惠，比半價還要便宜！
頃刻間更發揮創意，跟上紫色熱潮話題。前陣子因長輩人手一件而紅上新聞的紫紅色羽絨衣，讓不少人都有同感，會心一笑。手搖飲料店頃刻間幽默出奇招，在天氣變冷之際，號召民眾穿「阿嬤紫外套」就能享有「免費加料」優惠，而且不限新品芋頭沙牛奶，全品項手搖飲料都能爽爽加料，划算喝起來。
另外，古典玫瑰園旗下手搖飲料品牌「先喝道」，則於本週五3月29日端出招牌玫瑰海鹽奶蓋系列「第二杯半價」優惠！沁香玫瑰花香結合奶蓋，搭配高海拔莊園的英式伯爵茶、蜜桃茶及四季春茶香最好喝。提醒大家，限同品項，每人限購兩組(共四杯)；限門市自取、優惠不併用。
而鮮茶道近期也有香榭系列「現折10元」優惠，除了優雅花果香氣的「香榭紅茶」，還包括疊加蜂蜜葡萄柚醬的「香榭蜜柚紅茶」、及加入獨家Q菓配料的「香榭蜜柚Q菓茶」。即日起至3月31日，領取鮮茶道LINE優惠券，購買「香榭系列」每杯現折10元；限到店使用；優惠券不限使用次數/杯數。