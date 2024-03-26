竹科新安廠火警！緯創與揚明光急發聲明：無人員傷亡、損失待判定
新竹科學園區深夜驚傳火警！25日晚間22時許，有民眾撥打報警電話稱，緯創資通大樓頂樓室外機冒出火光，消防局獲報後，一共出動19車46人到場灌救，發現隨後火勢從空調風管延燒到6樓，緊急疏散緯創公司夜班全員365人，緊鄰的揚明光學夜班全員約68人，總計433人，無人傷亡受困。
記者陳郁柔／台北報導
緯創今（26）日急發聲明表示，火勢已完全撲滅，無人員傷亡，相關鑑識人員，就已到場釐清事發原因，並進行初判，而據其初判結果顯示，事發主因為「室外空調箱燒毀」所導致，而實際起火原因尚待消防單位進一步詳細鑑定，其中事發工廠為既有廠區，並非新增的AI伺服器廠房湖口一廠與二廠，目前研判對整體生產不會產生影響，僅有小部份生產受到影響，外界無需過度擔心。
針對廠內是否有儀器設備遭大火毀損？緯創則指出，由於本公司均有投保火災保險，初步評估對整體營運及財務尚無重大影影響，因此實際損失仍待鑑定結果出爐後，再進一步判定。
揚明光今（26日）也急發重訊指出，緯創向他們租用位在竹科內的新安廠頂樓，在25日深夜發生火災，經緊急通報消防單位進行管制及救災，火勢目前已撲滅，事故原因初判為緯創資通室外空調箱燒毀導致，尚待消防單位鑑定，不過目前該廠區將暫時「停工停班」。
揚明光表示，公司於火災發生時，即刻依照防災安全指引快速疏散員工，因此無任何人員傷亡。不過公司受損廠房及生產設備之復原時程待與相關廠商確認，自事故發生起至復原為止，停工停班。對於造成的損失、影響，揚明光表示，幸好公司都有投保足額之財產險及營運中斷險，因此實際損失待判定。