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對身分證！「3281」中4碼　「韓國瑜愛店」汕頭泉成送20盎司肉盤

▲高雄的汕頭泉成沙茶火鍋除了是老店，最受民眾歡迎的那超巨大肉盤，因應81歲即日起推出平日時段消費滿2000元，對中身分證「3、2、8、1」共4碼，20盎司的牛加豬肉巨大肉盤免費送。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋臉書）
▲高雄的汕頭泉成沙茶火鍋除了是老店，最受民眾歡迎的那超巨大肉盤，因應81歲即日起推出平日時段消費滿2000元，對中身分證「3、2、8、1」共4碼，20盎司的牛加豬肉巨大肉盤免費送。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

高雄的汕頭泉成沙茶火鍋於民國32年創立已迎來81歲，推出即日起至4月30日的平日時段，消費滿2000元，提前預約並登錄身分證活動，對中「3、2、8、1」共4碼，20盎司的牛加豬肉巨大肉盤免費送，中3碼也有10盎司的肉盤，限定中山創始店與美術青海店。全台「夏慕尼」則是內用2客套餐，出示身分證符合「LOVE 520」其中任2碼，即送1200元的波士頓龍蝦1隻。

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發源自高雄已開業有81年資歷的老店「汕頭泉成沙茶火鍋」，招牌湯底是標榜以大骨加扁魚等熬煮出的汕頭湯頭，另也有獨門麻辣湯，全盛時期旗下共有10幾家分店，因疫情影響而紛紛熄燈縮小規模，也曾經是現任立法院長韓國瑜於當年在高雄擔任市長時的愛店。

▲ 創立於民國32年的汕頭泉成火鍋，以招牌汕頭扁魚湯底、手作沙茶醬打響名號，貼心的二代店以「老味道新潮吃法」為概念，推出「個人鍋」。（圖／資料照，記者陳美嘉攝，2020.10.21）
▲ 創立於民國32年的汕頭泉成火鍋，以招牌汕頭扁魚湯底、手作沙茶醬打響名號，貼心的二代店以「老味道新潮吃法」為概念，推出「個人鍋」。（圖／資料照，記者陳美嘉攝，2020.10.21）
因應品牌迎接81歲生日，即日起至推出消費滿2000元，提前預約並登錄身分證活動，對中「3、2、8、1」共4碼，傳香巨無霸大肉盤免費送，包含梅花豬肉與厚脂五花牛肉，共計有20盎司，而僅有3碼也很優惠，將送10盎司的肉盤，活動限定中山創始店與美術青海店。活動需提前一日電話訂位並於訂位時登錄活動。外帶不適用。每桌限贈乙份，每日數量有限，且每張身分證限使用一次。

另外，2005年成立的「夏慕尼」近來積極更新門市，台北忠孝東店、台南永華店、台南公園南店已完成全新裝修，提前歡慶高雄五福店5月上旬將以新裝亮相。即日起到4月30日期間，平日時段到全台「夏慕尼」內用2客套餐，出示身分證，符合「LOVE 520」其中任2碼，即送1200元的波士頓龍蝦1隻。

▲王品夏慕尼邀請愛妻形象的鳳小岳，擔任愛情大使，宣布身份證中「LOVE520」任2碼「請吃波士頓龍蝦」回饋活動。（圖／王品集團提供）
▲王品夏慕尼日前邀請愛妻形象的鳳小岳擔任愛情大使，也推出身份證中「LOVE520」任2碼「請吃波士頓龍蝦」回饋活動。（圖／資料照，王品集團提供）

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