對身分證！「3281」中4碼 「韓國瑜愛店」汕頭泉成送20盎司肉盤
高雄的汕頭泉成沙茶火鍋於民國32年創立已迎來81歲，推出即日起至4月30日的平日時段，消費滿2000元，提前預約並登錄身分證活動，對中「3、2、8、1」共4碼，20盎司的牛加豬肉巨大肉盤免費送，中3碼也有10盎司的肉盤，限定中山創始店與美術青海店。全台「夏慕尼」則是內用2客套餐，出示身分證符合「LOVE 520」其中任2碼，即送1200元的波士頓龍蝦1隻。
記者葉盛耀/綜合報導
發源自高雄已開業有81年資歷的老店「汕頭泉成沙茶火鍋」，招牌湯底是標榜以大骨加扁魚等熬煮出的汕頭湯頭，另也有獨門麻辣湯，全盛時期旗下共有10幾家分店，因疫情影響而紛紛熄燈縮小規模，也曾經是現任立法院長韓國瑜於當年在高雄擔任市長時的愛店。
因應品牌迎接81歲生日，即日起至推出消費滿2000元，提前預約並登錄身分證活動，對中「3、2、8、1」共4碼，傳香巨無霸大肉盤免費送，包含梅花豬肉與厚脂五花牛肉，共計有20盎司，而僅有3碼也很優惠，將送10盎司的肉盤，活動限定中山創始店與美術青海店。活動需提前一日電話訂位並於訂位時登錄活動。外帶不適用。每桌限贈乙份，每日數量有限，且每張身分證限使用一次。
另外，2005年成立的「夏慕尼」近來積極更新門市，台北忠孝東店、台南永華店、台南公園南店已完成全新裝修，提前歡慶高雄五福店5月上旬將以新裝亮相。即日起到4月30日期間，平日時段到全台「夏慕尼」內用2客套餐，出示身分證，符合「LOVE 520」其中任2碼，即送1200元的波士頓龍蝦1隻。