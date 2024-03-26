必勝客「草仔粿披薩」太獵奇！登9GAG論壇掀熱議 外國鄉民反應曝
台灣必勝客近日推出「芝心雙粿草仔龜披薩」再度掀起話題，必勝客使用台灣在地化食材，以紅豆餡、鹹香菜脯米為基底再搭配香菜，做成「卡哇邦嘎」烏龜造型，超獵奇模樣讓眾人看傻，連外國網友都忍不住驚恐直呼「你各位現在應該可以接受夏威夷披薩了對吧？」
記者賴禹妡／綜合報導
英文教師「布萊恩老師」日前在臉書粉專PO出，外國人對台灣必勝客的草仔粿Pizza有何反應，只見9GAG上的網友一看到烏龜形狀，紛紛吃驚地喊「我以為我點的是披薩，結果來的是路殺動物」、「這是一個義大利黑手黨折磨人的方式」、「被車輾過的米開朗基羅（忍者龜）被做成披薩」；但也有人直言「聽起來很瘋狂，但幾乎每一次台灣這個國家想出關於食物的點子都很讚」。
而布萊恩老師也實際去買草仔粿Pizza來開箱，他表示「399元的披薩口味我覺得不難吃啦」，因為他本來就喜歡吃香菜、草仔粿，因此很能接受。但朋友覺得像是一邊吃草仔粿一邊吃薯餅的感覺，買來嚐鮮即可，「問題來了，吃到最後剩一個頭在那邊，非常尷尬怎麼辦？」
事實上，必勝客的創意口味披薩可能不只這一款，先前就有必勝客員工出面爆料，店內將在愚人節當天開賣「芝心蛇圈圈」，僅是將一圈餅皮做成蛇的模樣，讓大批員工及網友傻眼。對此，必勝客官方也回應，消費者對去年「芝心圈圈」的喜愛與支持，今年將打造全新樣貌、濃郁美味的新版芝心圈圈，敬請期待！