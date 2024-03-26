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影／條條大路通台科！技專校院7種入學管道　學長姐揭密錄取關鍵

▲技專校院共有7種入學管道，台科大拍攝影片，邀請已入學的大學生說明錄取關鍵。（圖／台科大提供）
▲技專校院共有7種入學管道，台科大拍攝影片，邀請已入學的大學生說明錄取關鍵。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

技專校院共有7種入學管道，每種管道有不同的特色與優勢，時程也不同，為了讓高中職學生更了解自己適合用哪一種管道入學，台科大拍攝「多元管道入技專、條條暢通有前途」的影片，讓已入學的大學生親身分享為何選擇這個入學管道，透過此管道入學的自身優勢如何以及準備的經驗。

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台科大大教務長陳素芬今（26）日表示，技職教育強調實務致用，在108課綱「適性揚才」的精神下，考招制度都更為多元，不管就讀高職、高中或綜合高中，想要讀科技大學，有許多不同升學管道可以選擇。為了讓學生和家長能更瞭解不同升學管道的條件與標準，因此透過學生現身經驗和分享，讓同學們盡早了解自己最拿手的強項，才能依照個人優勢做出最佳選擇。

「多元管道入技專、條條暢通有前途」影片共介紹7種進入技專的入學管道，包括免測驗的特殊選才、科技繁星、技優保送、技優甄審，還有採計統測成績的甄選入學和聯合登記分發，另有採計學測成績的申請入學。

透過特殊選才進入台科大應外系的陳御書說，「我從小學開始就認知到我不是一個成績很平均的人，我總是有一兩科特別突出，特殊選才正好符合我從小到大的特質，這對我來說是最好的入學管道」。

陳御書表示，特殊選才入學時程特別早，需要提前準備，也能提前錄取，錄取後比別人更早上大學，有更有時間去自我學習、做更多的事，非常充實。

台科大電機系周書緯畢業於高雄高工，以甄選入學的管道進入台科大，他認為在準備甄選時最重要的是要瞭解所要進入的科系想要甚麼、要求什麼、重視什麼，朝這個方向去準備，此外，要附上自己專業能力、擔任幹部以及英文相關的佐證資料，他以多益800多分、通過德國業界專業認證、參與國際青年會議等經驗，作為自己有利的備審資料，更重要的是，他也加強自己的實作能力以通過第二關實作的考試，順利進入台科大電機系就讀。

台科大管理學士班的學生賴思穎，畢業於景美女中，透過申請入學進入台科大，她勉勵學弟妹要主動去探索自己的興趣，善用自主學習時間，多參加一些活動競賽、檢定證照，找出自己的興趣，這些相關歷程都可以做為準備學習歷程檔案的相關資料。


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