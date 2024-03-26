影／條條大路通台科！技專校院7種入學管道　學長姐揭密錄取關鍵

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「多元管道入技專、條條暢通有前途」影片共介紹7種進入技專的入學管道，包括免測驗的特殊選才、科技繁星、技優保送、技優甄審，還有採計統測成績的甄選入學和聯合登記分發，另有採計學測成績的申請入學。
透過特殊選才進入台科大應外系的陳御書說，「我從小學開始就認知到我不是一個成績很平均的人，我總是有一兩科特別突出，特殊選才正好符合我從小到大的特質，這對我來說是最好的入學管道」。
陳御書表示，特殊選才入學時程特別早，需要提前準備，也能提前錄取，錄取後比別人更早上大學，有更有時間去自我學習、做更多的事，非常充實。
台科大電機系周書緯畢業於高雄高工，以甄選入學的管道進入台科大，他認為在準備甄選時最重要的是要瞭解所要進入的科系想要甚麼、要求什麼、重視什麼，朝這個方向去準備，此外，要附上自己專業能力、擔任幹部以及英文相關的佐證資料，他以多益800多分、通過德國業界專業認證、參與國際青年會議等經驗，作為自己有利的備審資料，更重要的是，他也加強自己的實作能力以通過第二關實作的考試，順利進入台科大電機系就讀。
台科大管理學士班的學生賴思穎，畢業於景美女中，透過申請入學進入台科大，她勉勵學弟妹要主動去探索自己的興趣，善用自主學習時間，多參加一些活動競賽、檢定證照，找出自己的興趣，這些相關歷程都可以做為準備學習歷程檔案的相關資料。