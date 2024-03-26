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反町隆史隔26年《GTO》續作合體愛妻！松嶋菜菜子空姐造型美翻

▲時隔26年，反町隆史再演出暴走族老師「鬼塚英吉」，將在《麻辣教師GTO REVIVAL》合體老婆松嶋菜菜子。（圖／轉攝自amazon）
▲時隔26年，反町隆史再演出暴走族老師「鬼塚英吉」，將在《麻辣教師GTO REVIVAL》合體老婆松嶋菜菜子。（圖／轉攝自amazon）

記者吳昕蓓／綜合報導

1998年經典日劇《麻辣教師GTO》當年紅極一時，如今時隔26年又即將回歸，4月將播出特別篇《麻辣教師GTO REVIVAL》，不但主角「鬼塚英吉老師」反町隆史會出演，還有小栗旬、山崎裕太、窪塚洋介等大咖，其中反町隆史的妻子松嶋菜菜子，也確定將會在特別篇中以空姐造型亮相，讓網友全都嗨翻。

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▲日劇《麻辣教師GTO》由同名漫畫改編，當年找來反町隆史、松嶋菜菜子主演，俊男美女的組合驚艷不少劇迷。（圖／轉攝自amazon）
▲日劇《麻辣教師GTO》由同名漫畫改編，當年找來反町隆史（右）、松嶋菜菜子（中）主演，俊男美女的組合驚艷不少劇迷。（圖／轉攝自amazon）
《麻辣教師GTO REVIVAL》預計將在4月1日正式首播，隨著播出時間靠近，反町隆史、池内博之、窪塚洋介、山崎裕太、小栗旬、松嶋菜菜子這些固定班底的世紀大合照也跟著釋出，當年的老師和學生重新聚首，時隔26年卻幾乎沒有太大變化，尤其反町隆史和松嶋菜菜子這對夫妻檔更是幾乎沒有變老，讓苦等多年的劇迷們心情激動。

▲（圖/《GTOリバイバル》X）
▲小栗旬（左起）、池内博之、松嶋菜菜子、反町隆史、山崎裕太、窪塚洋介的幕後大合照釋出。（圖/《GTOリバイバル》X）
先前官方才曝光松嶋菜菜子的空姐造型，由於松嶋菜菜子所飾演的英文老師「冬月梓」在最後成為空服員，因此特別篇中會以新身份亮相，凍齡外貌讓大批粉絲都忍不住直呼，「就是這一味，冬月老師來了」、「我的天，美翻了菜菜子」、「超級有氣質的」、「完全凍齡，跟《大和拜金女》長一模一樣」。

▲松嶋菜菜子的空姐造型讓劇迷瘋狂。
▲松嶋菜菜子的空姐造型讓劇迷瘋狂。（圖/《GTO リバイバル》⁡⁡X） 
反町隆史和松嶋菜菜子因拍攝《麻辣教師GTO》結識，劇中反町隆史飾演的鬼塚老師偷偷暗戀松嶋菜菜子飾演的英文老師，兩人的感情一路延伸到戲外，假戲真做陷入熱戀，並在《麻辣教師GTO》殺青後開始正式交往，同年的兩人在28歲時宣布結婚，婚後並育有2個女兒，儘管20多年過去，依然感情甜蜜，這次一同在定情作續作《麻辣教師GTO REVIVAL》合體，成為最大亮點。

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