地政系大學姐開講了！洗白「燕子不動產」　盧秀燕細說賣市地原則

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繼昨天挾高民調氣勢，主動翻「西布特羅」舊帳，盧秀燕今（26）日再度借力使力，利用全程直播的市政會議審查西屯區19筆108坪市有非公用地出售案時，臨時打斷議程，為前陣子的賣地紛爭細說從頭。
盧秀燕先表示要「跟市民家人說明一下」，她認為什麼事都必須公開、制度化，大家常在討論賣土地、政府怎麼賣、有無必要賣，「今天剛好在處理這樣的案子，就利用市政會議讓大家了解」。
政大地政系畢業的盧秀燕接著學姐上身，表示市有土地分兩大類，「第一種市有地是祖產、祖先留下來的」，中央明文規定500坪以上不出售，但她上任後更加限縮，內部制定規範，100坪以上的土地即不出售，「我要把祖先留下來的市有地儘量留著」。她強調台中是全國極少數限縮中央賣地標準的城市，這次出售的19筆108坪市有地，平均一筆5坪，多屬畸零地的鄰地讓售案，管理也沒效益。
她接著說，另一種土地並非祖先留下來，而是投資所得。盧秀燕指出，地方稅收一向比較不穩定，地方政府必須自找財源，有的經營果菜市場、肉品市場等事業；有的參加很多投資，像台中市新聞局的影視基金會投資拍電影，有時也會賺到錢，「有部片子就分回4、5百萬元」。
盧秀燕表示，政府參與民間辦的區段徵收、土地重劃，透過投資分回來的錢或土地，「都是賺回來的、不是原來台中市政府的」，接著她問了一句「這樣大家懂嗎？」在場「聽課」的官員們猛點頭。最後做出總結，表示這類土地是投資得到的報酬，但市政機關不是靠囤積土地、賺土地累積財源，因此分回土地不也會去囤積，而是把投資所得當做施政的財源、視預算編列情形進行出售，「中央、地方都是這樣」。