YouTube推免費課程 台灣首位破千萬訂閱YTR「奇軒」教學片將登場
看好台灣數位學習市場，YouTube 今 (26) 日宣布在台灣推出學習課程 (Courses on YouTube)，幫助創作者化身知識傳播者，在 YouTube 上提供課程，觀眾可依據自身需求選擇課程，YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆提到該服務台灣是全球前5名開放該功能的市場，首波有包含數位發展部、臺大開放式課程 NTU OCW、均一教育平台基金會等也加入，同時試圖用新功能進一步支持台灣創作者在平台上發展新的商業模式、擴大營利機會。
記者周淑萍/綜合報導
調查指出，全球有超過9成 18-24 歲的觀眾曾經透過 YouTube 學習新知與技能，此外，在YouTube 內部觀察，特定專業包括語言、程式設計與履歷撰寫等均是平台上熱門的學習主題。因此在台推動YouTube 學習課程，讓參與教學的創作者可以推出有廣告支援的免費課程或無廣告的付費課程， 並以播放清單的方式歸納教學影片，集結在頻道中的「課程」頁面中。創作者也能上傳教材或檔案，搭配課程影片使用，幫助觀眾依照自身目標系統性地學習。目前 YouTube 學習課程為 Beta 版，僅開放部分創作者使用，預計今年稍後將正式開放給更多創作者。
陳容歆提到，YouTube學習課程和創作者自己在平台上的會有有差異化，YouTube提供平行的平台，可以大幅增加創作者被看見的機會，如果用戶對於特定題材有興趣時可以更近一步的到創作者的付費課程進行垂直深入的內容。審查機制的部分，目前為Beta版，是採用人工檢視，之後開放給所有用戶之後會導入AI進行檢視同時也會有人工輔助，金融教學、賭博類型等都加強檢視。
YouTube 官方提到，將協助創作者如台灣首位頻道訂閱數破千萬的奇軒，以及線上學習平台如 Hahow 好學校、泛科學院、 PressPlay Academy 等，集結不同領域的創作者，預計推出數百堂課程，包括程式語言、烘焙教學、歷史與文化等，為平台注入更豐富的原創學習內容，也協助創作者拓展營利管道。
據統計，目前全球有超過 300 萬個頻道透過 YouTube 合作夥伴計畫獲取收益，且根據 YouTube 內部統計，從 2023 年的過去三年間， YouTube 已累計支付 700 億美元給平台上的創作者、藝人和媒體公司。而 YouTube 學習課程也將成為台灣 創作者獲得收入的管道之一，讓創作者能夠結合創意及知識變現，打造新的商業模式。