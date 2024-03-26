市場首見！新型定期癌症險納BNCT最新療法 還有外溢最高1成折扣
隨著醫療科技日新月異，癌症對應藥物與治療方式的選擇也更加多元性，瞄準民眾對癌後醫療迫切需求，現在新型療法癌症險也將「硼中子捕獲治療（BNCT）」納入，相較於傳統治療方式，可降低患者在治療過程中的副作用、提升治療效果，也可適時補償多項自費療法費用，幫助民眾精準抗癌，同時，還結合外溢機制，符合條件的保戶最高可享10%保險費折扣。
記者顏真真／台北報導
目前癌症治療除傳統的施行手術切除、化學治療、放射線治療等方式外，標靶治療、免疫細胞療法、粒子治療等更是近年相當熱門的新型療法，讓醫師可依據不同癌症病因、患者需求，為其量身打造個人化的精準療程，讓癌症病患獲得更好的治療效果，並延長存活期間。
不過，根據癌症希望基金會「2022年癌友自費調查報告」顯示，癌症治療費用對患者造成的負擔差異極大。大約47%的零期至第2期癌症患者治療自費金額在20萬元以下，以手術和化療為主。但第3期至第4期癌症患者中約有25％所需支付的自費金額高達100萬元以上，主要自費項目多為標靶治療（53%）與免疫細胞療法（13%）。顯見民眾應盡可能提前思考從罹患癌症到後續相關療程需求，及因進行治療中斷收入等風險缺口來規劃合適的保險內容，尤其是家庭主要經濟者及家族具有癌症病史者更應提前規劃。
因此，有壽險業者推出新型療法癌症險，也是業界唯一「硼中子捕獲治療」納入給付範圍。國泰人壽表示新推精準康愛防癌定期健康險，除提供初次罹癌一次給付保險金，讓保戶能靈活地用於基本的癌症門診、住院手術治療外，同時還提供多重全方位「癌後新型療法」，包含標靶治療、特定粒子放射治療、自體免疫細胞治療、造血幹細胞移植等，更是業界唯一納入「硼中子捕獲治療」，其優勢在於對腫瘤殺傷力強，治療次數可以大幅降低，且也能有效縮短療程時間，降低患者在治療過程中的副作用。
國壽商品部協理翁建勳表示，癌症連續41年位居10大死因榜首，協助社會大眾預防並及時提供罹癌時的全方面支援是保險公司的責任。隨著癌症療法不斷推陳出新，希望透過這次新型療法癌症險 的推出，針對各種新式癌症療法提供對應保險給付，有效減輕高昂自費醫療負擔。