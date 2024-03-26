Netflix4月片單！《城市獵人》真人爆笑登場、《厲陰宅》宇宙回歸
Netflix 4月新上架片單，重點必追作品《寄生獸：灰色部隊》、《Rebel Moon — 第 2 部：烙印之人》、真人版電影《城市獵人》，強檔鉅作推薦《雷普利》、《心碎高中：第 2 季》、《The Circle：美國：第 6 季》、《格林童話變奏曲》以及《死亡男孩偵探社》。溫子仁經典恐怖片《厲陰宅》3部曲，也在本月驚悚回歸。
記者黃雅琪／綜合報導
真人版電影《城市獵人》由鈴木亮平領銜主演，講述令人聞風喪膽的頭號「清道夫」冴羽獠，專門掃蕩地下犯罪世界的麻煩人物；故事開始於冴羽獠和槙村秀幸（安藤政信 飾）共同追捕著胡桃，然而在調查的期間秀幸卻意外喪命，而兄弟留下的最後一句話是：「獠，照顧好香！」在親眼目睹自己的哥哥死亡後，槙村香（森田望智 飾）請求冴羽獠揭開事件背後的真相，引發一連串刺激又爆笑的故事。《城市獵人》4月25日上線。
其他上架電影作品還有，名導溫子仁打造的「厲陰宅宇宙」，恐怖片《厲陰宅》3部曲一次全上架、泰國超自然恐怖片《鬼聲泣》、美國恐怖驚悚片《暫時停止呼吸2》、女神安海瑟薇主演浪漫愛情片《真愛挑日子》，以及《哥吉拉》、《哥吉拉2：怪獸之王》，因應《哥吉拉與金剛：新帝國》院線上映中同步推出。
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