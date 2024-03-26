阿根廷球星Di Maria收到死亡威脅！梅西親戚經營超市也曾被開14槍
阿根廷球星綽號「天使」的Di Maria曾幫助國家隊在2022年拿下世界杯冠軍。身為國民英雄的他，居住在羅薩里奧的家人卻在今（26）日收到死亡威脅的信件，信件上威脅Di Maria不要回到羅薩里奧，否則就會對他的家人不利，而他同鄉的世界球王梅西（Lionel Messi）家人也曾遭到開槍威脅。
記者林之越/綜合報導
現年36歲的Di Maria司職邊鋒，在2007年時曾為家鄉球隊羅薩里奧中央效力，踢了36場球以後和葡萄牙聯賽的本菲卡簽約，伴隨著亮眼表現，持續在多家豪門球隊輾轉，包含皇家馬德里、曼聯、巴黎聖日爾曼和尤文圖斯，並在今年重新回到本菲卡。值得一提的是，Di Maria為阿根廷國家隊出賽137 場，並踢進 29顆進球，更在2022世界杯扮演關鍵角色，幫助阿根廷拿下冠軍。
然而，根據美國媒體《ESPN》報導指出，今日早上有一張紙條被丟在Di Maria家的私人社區門口，紙條上寫道：「告訴你的兒子Di Maria不要再回到羅薩裡奧，否則我們會處理他的家人，包含他自己，連Pullaro也救不了你。」此處的Pullaro指的是當地的省長Maximiliano Pullaro，這張紙條已被警方扣押並正在調查現場。
根據媒體透露，羅薩里奧一直受到毒品集團的暴力事件影響，據統計指出，該市兇殺率為每10萬居民中就有22起。甚至，世界球王梅西的岳父母在羅薩里奧所開的超市，也曾被人開14槍攻擊，還留下恐嚇梅西的訊息，稱「梅西，我們等著你」。
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