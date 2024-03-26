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momo商城復活「mo店+」打造亞馬遜購物體驗　電子閱讀器年底開賣

▲momo購物網今年準備預計推出「mo店+」，讓小店家也能直接在momo上開店。（圖／官方提供）
▲momo購物網今年準備預計推出「mo店+」，讓小店家也能直接在momo上開店。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

全台累積千萬會員的momo購物，今（26）在媒體活動宣布將推出「mo店+」，不同於之前的摩天商城的模式，mo店+的方式會和亞馬遜相似，預計第二季可以推出。同時也準備打造自己的廣告平台「momo Ads」服務，讓商家可以精準投放廣告，momo總經理谷元宏也提預告，今年下半年會推出自家電子閱讀器。

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商城依舊有魔力，momo準備再度捲土重來，2023年才結束了momo摩天商城，2024年再次出擊推出「mo店+」，雖然都是招募店家，但營運模式不同，谷元宏提到會類似亞馬遜的購物模式，當消費者搜尋某項商品後，mo店+的商品也會一併羅列出來，提供用戶多元選擇。

▲momo總經理谷元宏（中）提到，今年準備推出mo店+、momo Ads，還搶先預告會在年底前會推出自有品牌的電子閱讀器。（圖／記者周淑萍攝）
▲momo總經理谷元宏（中）提到，今年準備推出mo店+、momo Ads，還搶先預告會在年底前會推出自有品牌的電子閱讀器。（圖／記者周淑萍攝）
momo提到目前招商採邀約制，由momo支援多元金流支付、物流配送服務等，加上含金量高的千萬會員力，及甫上線「momo Ads」數位媒體廣告助陣，「mo店+」將為電商開店好夥伴的新選擇。首波主力包括流行服飾、居家用品、食品、3C裝置配件等品類。

為歡慶「mo店+」上線試營運，4/30前momo祭出2大好康活動，好康1「筆筆送2%」，於店家消費不限金額下單，可享每筆訂單2% momo幣回饋；好康2「免運券」大方贈，凡購買店家標有免運標籤的商品，即可享有超取運費折抵優惠。

在今（26）日媒體活動上也提「直播商務」，打造全新「主題直播間」，擘劃LIVE「同步」、「不斷播」橫跨美妝、保健、服飾、綜合等多元主題頻道，上線至今平均每月觀看人次較上線前成長3倍。今年鎖定具大規模製作需求的合作品牌，打造「品牌專場」直播間。

▲momo「2023童書熱銷榜TOP10」，冠軍由「童話陪審團套書」奪下。(圖／官方提供)
▲momo預告今年底之前會推出自家的電子閱讀器。(圖／官方提供)
momo洞察產業趨勢，投入「北區智慧物流中心」建置，大幅優化倉儲物流作業效能，加快佈建「衛星倉」及成立自有車隊，形成今日獨有的「momo短鏈物流網絡」，2024年網狀延伸全台城鎮展開「衛星站」佈點計畫，結合「富昇物流」高效彈性的運行實力，提升物流配送時效，而momo於南台灣最大「南區儲配運輸物流中心」將預計於第二季完工、第三季試營運，而中部地區的「中區物流中心」已於2023年第四季動土，預計將在2027年加入momo物流服務版圖。

momo全面啟動「綠活會員」計畫，至今超過36萬名消費者響應。為號召更多的消費者一同加入永續綠色行列，momo祭出永續行動獎勵，10月31日前加入綠活會員的消費者，凡勾選快速到貨商品以「集中到貨」配達，即享「筆筆回饋30元mo幣」。

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