4月漲電價科技廠受衝擊？大摩：晶圓代工廠電費將增15到25%
台電4月確定調漲電價，電費平均上漲11%，其中年用電超過5億度以上的大戶，漲幅就15%起跳，達到150億度以上，調漲幅度最高上看25%，對於科技廠這樣的用電大戶來說，電價調漲勢必會影響到成本，不過摩根士丹利（大摩）在最新釋出的報告中估算，電費調漲對台灣晶圓代工廠的電費將增加15%-25%，不過電費成本的增加，對於台積電、聯電的毛利率影響比較小，因此還是給予他們「優於大盤」的評等；反倒是世界先進、力積電，電費調漲對毛利率影響可能會更大，因此給予「劣於大盤」的評等。
記者陳郁柔／台北報導
摩根士丹利（大摩）在最新釋出的報告中估算認為，電費調漲後、台灣晶圓代工廠預估毛利率將會減少大約0.6-1.2個百分點，其中又以力積電的1.2%最多，再來是世界先進的0.9%，第三名是台積電的0.7%，最後才是聯電的0.6%。
此次電價調漲，我們護國神山台積電將被納入，台積電2022年用電量就高達210億度，去年資料雖然還沒公布，不過因為訂單消化不完，估計去年用電量上看250億。即使以保守200億度看，這次電價被漲25%，每度平均電價就高出0.85元，至少一年就要多出170億電費。但專家認為影響其成本在1%以內，不至於轉嫁客戶影響競爭力。
除了台積電外，晶圓代工廠世界先進董座方略也表示，用電大戶漲幅在15%，世界先進電價會上漲12%，對整體毛利率預估影響在0.5%左右，這次電價調漲，可能會影響接下來3個季度。
電價調漲除了科技廠受到影響，在央行最新出爐的書面報告中，總裁楊金龍也明確表示，電價調漲對通膨率有直接與間接影響，恐怕會使今（2024）年的CPI年增率上升約0.27個百分點。