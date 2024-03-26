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重機跑山「後座正妹開自動導航」！超神奇畫面曝光　攝影師揭真相

▲近日一組重機追焦照備受討論，一名重機正妹在後座開啟「自動導航」系統，相當的神奇。（圖/地方爸爸授權提供）
▲近日一組重機追焦照備受討論，一名重機正妹在後座開啟「自動導航」系統，相當的神奇。（圖/地方爸爸授權提供）

記者張嘉哲/綜合報導

常常我們都會看到在一些公路、省道上會出現許多重機族都會騎車去兜風，像是台7線、台3線等等，也有許多攝影師會駐點幫這些重機族拍攝追焦照，成品都令人非常的驚艷。然而，近日一組神奇的追焦照在網路上瘋傳，一名重機正妹不是自己在騎車，坐在後座被捕捉，讓不少人傻眼表示「這是開自動導航嗎？」其真相曝光後，也讓許多人直呼：「哇真的是誤會一場」。

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攝影師「地方爸爸」熱愛拍照，本業其實是一名台灣水電工，他經常到重機騎士騎車的路線上捕捉各種華麗瞬間，然而近日他發出一組照片，只見一台重機上後座有一名女生，手上拿著手機，另一手則放在大腿中間，但說也奇怪「那麼是誰在騎車？難道重機現在也有自動駕駛嗎？」不少人看到照片時都滿頭問號。

隨後鏡頭切換到另一側，這才發現是真正在前座的重機騎士因為在轉彎的時候，身體壓得非常低，但是重機本身沒有跟著傾斜，所以在拍照視角上面，才會形成騎士消失、後座正妹直挺挺入鏡的神奇畫面。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看第二張才知道原來是有騎士.....」、「靠X！想說是自動駕駛」、「一開始還想說騎士人勒」、「以為前面沒有人，嚇死了」。

▲原來是因為跑山騎士在過彎的時候，都會把身體給壓低，因此離開攝影鏡頭的視線，製造只有女生在後座的錯位照。（圖/地方爸爸授權提供）
▲原來是因為跑山騎士在過彎的時候，都會把身體給壓低，因此離開攝影鏡頭的視線，製造只有女生在後座的錯位照。（圖/地方爸爸授權提供）
跑山族「壓車犁田案例不少」！這路段曾「彎道壓車罰錢」爆砲轟

事實上，隨便上網查跑山犁田的關鍵字，就能看到許多影片，許多跑山族為了耍帥，不熟練過彎壓車的技巧，或是速度掌控不佳，導致連車帶人犁田，有的甚至還噴飛到對向車道，差點害汽機車也一同慘摔或撞上，其實是非常危險的事情，更別說摔出去會不會因此丟了性命，根本沒人知道。

去年彰化縣警局原本要針對139線進行科技執法，表示「彎道壓車是危險駕駛行為」，機車過彎角度小於60度即會拍照，再由員警過濾無誤後開單，從11月15日起開罰，後來才宣布沒幾天，讓機車族凍未條瘋狂砲轟，表示60度根本就太刁難人，彰化警方因此在宣布政策4天後改口「經過審慎評估之後，將暫緩實施政策」。只能說，即便目前過彎角度沒有設計裁罰的政策，但為了安全著想，喜愛跑山的人還是不要因為炫技而丟了寶貴性命。

▲彰化縣警局針對139線實施科技執法，過彎壓車小於60度將開罰。（圖/彰化縣警局提供）
▲彰化縣警局本來擬定針對139線實施科技執法，過彎壓車小於60度將開罰，後來引爆機車族抗議，隨後取消政策。（圖/彰化縣警局提供）
攝影師「地方爸爸」長期駐守跑山路線！重機絲襪妹曾經爆紅

而《NOWnews》記者過去也採訪過這位來自苗栗的攝影師，他經常都在跑山愛好者的路線上駐守拍照，其中一組最有名的照片就是「重機絲襪妹」拉風騎重機的照片，結果最後公布正妹的真實身分，其實是男兒身，當時候還被轉發到臉書各大社團，讓不少網友笑翻表示：「我褲子已經脫一半給我看這個？」

地方爸爸透露，自己最常在台三線進行拍攝，日常興趣就是拍這些追焦照，當初會拍下穿絲襪的男人這組照片，其實是因為心血來潮，因為「假日總是很多沒裝備又愛亂騎車的小屁孩，讓很多跑山同好看不下去，所以友人才會故意打扮成這樣，藉此打扮並且手拿香蕉站在路邊，嘲諷並提醒那些亂騎車的小孩們」，創意十足，也成為他的代表作之一。

▲攝影師地方爸爸曾經拍下一組「絲襪重機正妹照」，結果其真面目曝光後，讓不少網友笑翻。（圖/地方爸爸授權提供）
▲攝影師地方爸爸曾經拍下一組「絲襪重機正妹照」，結果其真面目曝光後，讓不少網友笑翻。（圖/地方爸爸授權提供）
▲絲襪正妹騎士本尊其實是男生，還在路上拿著香蕉耍弄，叮嚀那些愛炫技、亂騎車的年輕人注意安全。（圖/地方爸爸授權提供）
▲絲襪正妹騎士本尊其實是男生，還在路上拿著香蕉耍弄，叮嚀那些愛炫技、亂騎車的年輕人注意安全。（圖/地方爸爸授權提供）

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