爆柯市府拍板3M費率公式 議員喊話蔣萬安比照5大案檢討送檢調
台北市監視器費率台智光案引起前後任台北市長柯文哲、蔣萬安交手，議價過程和計算方式也備受矚目。民進黨台北市議員林延鳳今（26）日拿出公文表示，不合理的3M費率基礎公式「760元乘以3」，就是從柯市府的談判桌出去的，且持續被台智光引用。林延鳳呼籲蔣萬安，不只該檢討合約，也應「咎責無上限」，將柯文哲與其當年轄下官員依圖利罪嫌全送檢調與監察院。
記者邱新博／台北報導
林延鳳公布台智光2016年回覆給資訊局「台北市光纖網路委外建設暨營運案」決議事項的公文，文中清楚載明「以既有資費中取最低之每M單價」提供相關速率月租費。當年沒有「3M」，但卻讓台智光以4M為例，寫下「4M資費＝760元＊4=3040元」，等同於將公式確立，種下禍根。
她解釋，該公式對市庫之影響不亞於前市長郝龍斌所簽之「母約」，因為蔣市府與台智光今年1月3日第二次議價時，台智光就再次引用該次會議內容，並稱該公式係「經過不斷審議後形成共識」、「因中華電信專案價格中1M 是最低的，故要求本公司倘有新增頻寬之專案價，應統一以最低1M單價新臺幣760 元，乘以倍數進行報價」，衍伸出今日議價困難，以及廠商行賄要議員護航等問題。
林延鳳批評，柯文哲原以為逮到機會打擊政敵、自命清高，還潑髒水稱「藍綠聯合汙錢」，自己才恐是圖利台智光的關鍵人物，淪為一手在公文、記者會罵人，一手放水的雙面人。
她喊話蔣萬安，台智光案事關大是大非，不應中柯文哲之計，讓口水戰模糊焦點，且公式宛如台智光專屬提款機，蔣應當持續咎責，比照柯文哲當年「5大案」模式，立即將柯等前朝官員送檢調與監察院，把行政違失與刑事不法一次查清楚。