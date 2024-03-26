Melody遭控「借70萬美金」不還！首露面狂吐金句：一切盡在不言中
女星殷悅Melody日前遭到林姓金主控訴，曾委託前夫吳育奇向他借款70萬美元在美國加州買房，疑似討不到錢，便提出民事訴訟請求返還，雙方將在下個月訴諸法院。今（26）日Melody出席「alice + olivia SOGO復興旗艦店」開幕記者會時也現身回應此事，在受訪前還不忘懇求媒體「手下留情」，接著不斷嘆氣地說，「很多事情盡在不言中，一切交由律師處理。」
記者詹鎰睿／台北報導
被問到新聞出來後，有沒有感到錯愕？Melody先是嘆氣表示，「很多事情盡在不言中，所以關於案件的事情，一切交給律師處理，日子還是要過啊。」接著面帶微笑地說，因為生活、工作變得忙碌，包含家庭、孩子等等，「這些都是我生活的重心。」希望大家等待司法結果。
談到好友小S與網紅蔡沐妍，因孩子學習才藝一事鬧上版面，Melody則認為，無論學任何才藝，孩子們喜歡才是最重要的，她說，自己的女兒們都已經進入青少年階段，也都有各自的想法，而她自己也不太會去強迫她們。至於認不認識蔡沐妍？Melody則透露，對方有來上過一次節目，並給予高度評價，是一位獨立又充滿自信的現代女性。
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