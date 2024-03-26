00919親妹妹來了！ETF群益台灣科技高息成長10元月月配、4/22開募
台股ETF又有新兵加入，群益投信發行的「群益台灣科技高息成長ETF」已獲得金管會核准，預計在4/22開始募集，此檔聚焦在科技成長與股息收益等2大投資面向，預計發行價10元，採月配息，且有收益平準金機制，由中國信託商業銀行擔任保管銀行。
記者魏妤庭／台北報導
群益台灣科技高息成長ETF目前的代號尚未揭露，但因與00919同樣由群益投信發行，而被市場視為是00919的親妹妹。群益投信表示，該檔追蹤數值為台灣指數公司特選台灣上市櫃科技高息成長指數，鎖定台灣上市上櫃電子市值前250大企業，近4季稅後EPS大於0，並搭配獲利成長率和毛利率篩選，先選出獲利能力佳的公司，再進一步將外資認同度納入選股考量，選出外資持股佔比較高的企業，並排除尚未公布或已除息的個股，確保成分股配息能力。透過市值、流動性考量來決定成分股權重，且個股權重上限為10%，最終選出50檔具有獲利能力、配息能力、外資認同度高的台灣優質科技股來投資。
群益台灣科技高息成長ETF指數會在每月5月、10月重新審核成分股，5月審核依照上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股，11月審核需額外滿足當年累計EPS為正數，且當年度至少有2季EPS為正數的條件。預計4/22召開募集，發行價為10元親民價，採取月配息且有收益平準金機制，由中國信託商業銀行擔任保管銀行，提供投資大眾兼顧科技主題佈局與存股收益的2大需求管道。
群益投信表示，台灣科技產業實力享譽國際，無論晶圓製造、IC設計、封測、電子代工等領域，皆在全球科技產業鍊佔有重要地位，也是台灣經濟的護國神山群。就投資層面來看，這些競爭實力和獲利能力俱佳的企業，也是對台股有指標性影響的外資首要佈局標的，是台灣投資人不可忽視的投資板塊。因此首創將外資認同因子納入選股機制，同時考量台灣投資人所重視的存股投資，參考00919的精準高息策略推出群益台灣科技高息成長ETF，協助投資人跟隨專業外資機構的眼光，掌握科技股成長趨勢，也滿足存股領息目的。
※【NOWnews 今日新聞
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