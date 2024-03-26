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清水區頂湳里路口車禍頻傳　蔡其昌爭取替代道路

▲立法蔡其昌邀集中市府建設局、交通局、清水警分局等相關單位進行會勘協調道路周邊設施(圖／蔡其昌提供2024.3.26)
▲立法蔡其昌邀集中市府建設局、交通局、清水警分局等相關單位進行會勘協調道路周邊設施(圖／蔡其昌提供2024.3.26)

記者柳榮俊/台中報導

中市清水區頂湳里的中山路跟海頂路口，係頂湳里及菁埔里的重要聯外道路之一，該道路車流頻繁且皆是大型車輛，因先前道路設計問題，導致現況險象環生，大型車輛過彎時皆會跨越至對向車道，已發生多起重大死亡車禍事故。對此，立法委員蔡其昌於2023年8月曾邀集各單位前往會勘，爭取國產署同意土地使用，並媒合民間善心人士共同捐款施作農路，現農路混凝土已順利完工。

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今(26)日蔡其昌再度邀集農業部農村發展及水土保持署臺中分署、交通部公路局、財產署中區分署、議員楊典忠、王立任、中市府建設局、交通局、清水警分局等相關單位進行會勘協調道路周邊設施，並與居民共同舉行祈福啟用儀式，該農路將作為頂湳里中山路海頂路口的替代道路，維護鄉親進出的安全。


員蔡其昌表示，清水區頂湳里中山路及海頂路口一直以來都是交通事故的發生熱點，且皆為大型車輛進出使用，使得附近的居民出入時都感到提心吊膽，所以鄉親一直希望能夠有條替代道路，減少車禍事故的發生，但是二、三十年來困難重重，居民多次爭取未果。


蔡其昌說，直到這幾年來我們與台中市議員王立任、楊典忠共同努力協調，包含土地所有人國有財產署、地上承租權的鄉親、市府單位及區公所的協調，總算獲得國產署同意土地使用、媒合善心人士的捐款將這條農路完成，所以今天邀集大家一起來會勘農路周邊相接道路的設施並且與鄉親一起舉辦簡單的開通儀式，期盼鄉親都能夠有條安全回家的路。


蔡其昌也說，這條道路很短，對於台中市而言可能也不是很重要，但是對於周圍居民來說卻是很重要的大事，是能夠守護他們生命安全的道路，所以很高興在我們的努力下今天終於開花結果，很多建設都需要長時間的爭取、協調才有成果，我們會繼續努力解決更多鄉親的問題。


頂湳里長王景收表示，中山路及海頂路口是頂湳里非常危險的事故熱點，而且每次發生都是非死即傷，至今已發生過多次死亡車禍，就連自己出入都不太敢走這條路，也因此今看到這條道路能夠完工真的非常感動，過去長期爭取未果，要特別感謝蔡其昌委員協助，排除種種難關，讓這條道路順利完工，帶給里民安全回家的道路。

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