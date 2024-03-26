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母親節前備戰！統一生活美學館4月連假先吸客　遠百與京站動起來

▲統一集團企業自4月4日到7日於高雄夢時代購物中心8F舉行生活美學館，一口氣集結了27個統一旗下生活美食品牌，祭出各種優惠與活動。（圖／統一提供）
▲統一集團企業自4月4日到7日於高雄夢時代購物中心8F舉行生活美學館，一口氣集結了27個統一旗下生活美食品牌，祭出各種優惠與活動。（圖／統一提供）

記者許家禎／台北報導

清明四天連假將登場，百貨公司摩拳擦掌，更有業者視為是母親節檔期前哨戰！統一集團企業自4月4日到7日於高雄夢時代購物中心8F舉行生活美學館。今年規模再進化，一口氣集結了27個統一集團旗下大家最熟悉的生活美食品牌，祭出各種優惠內容與試吃活動，單筆消費滿99元即可兌換限量好禮、累積消費滿299元還可參加萬元禮券的抽獎。無獨有偶，遠東百貨與京站也紛紛祭出連假活動與優惠。

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統一集團生活美學館將於4月4日到7日將於高雄夢時代購物中心8F時代會館盛大登場。業者指出，去年活動在高雄夢時代初登場，4天共吸引超過14萬的購買人潮、好評不斷，今年則集結了27個統一集團旗下生活美食品牌，祭出各種獨家優惠內容與試吃活動。

其中，統一麵包百元福袋可任選4款麵包，Amelie's Bagel星級貝果也推出百元超值組。波堤獅現身擔任超萌店長的Mister Donut推出甜甜圈三入甜甜價100元。法式精品烘焙─昂舒巴黎現作酥脆爆餡泡芙、香烤楓糖可頌、超人氣一口迷你泡芙組合，價格也只要100元

另外還有包括買三送一的Semeur聖娜現烤麵包、第二件半價21Plus 人氣烤雞腿、五折起的Cophi精品咖啡豆。CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶、霜淇淋、思樂冰、珍珠奶茶指定時段限時買一送一。瑞穗鮮乳、CupiCho巧克力專賣店則是推出必搶的超值優惠組，展場還設有眾多中獎機率百分百的遊戲。

無獨有偶，遠百美麗購物節即日起至4月15日，拉開母親節檔期帷幕，包括化妝品內睡衣單筆3,000元送300元、單筆滿1萬加送200元，板橋中山針對遠百APP會員加碼，化妝品單筆滿5萬再送1,000元。持遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元，保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元。

遠百春夏新品搭配超值特惠，力拚帶動全館業績成長，遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百化妝品最高15.5%回饋，母親節檔期目標104億、力求5%成長，搶攻美麗商機。

另外，京站女王節也自4月4日至5月12日全館8折起，Q卡友限定4月4日到4月7日化/內/香2000送200，線下刷玉山單筆分期12000送600元，Q卡友使用JCB實體信用卡台北店當天滿2000再送200元，標榜16.6%回饋最划算。

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