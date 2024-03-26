國民黨提案「停止調漲電價」 傅崐萁擬修法：電價調整需立院同意
台電將於4月1日調漲電價，可能引發所有物價一併調漲，且有部分餐飲業者已經先漲價，今（26）日國民黨團提案，要求行政院凍漲電價，民眾黨支持國民黨團提案，表決通過列入周五院會討論事項。對此，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，樂見與民眾黨在重大民生議題上一起合作監督民進黨政府，並已經研擬提出《電業法第四十九條條文修正草案》，要求「經濟部電價費率審議會」之決議須經立法院同意後方可實施。
記者林怡昕／台北報導
傅崐萁強調，「經濟部電價費率審議會」決議2024年4月調漲電價，漲幅達11%，消費者物價指數預估將提升2%，經濟部此舉將加重民眾之負擔及提升民生痛苦指數。由此可知，電價之調整將嚴重影響全國消費者物價指數及全民可支配所得，其決定權應由代表人民之立法院決議，並非由少數人所訂定。
傅崐萁認為，蔡英文政府至今共調漲4次電價，分別為2018年4月調漲3%、2022年7月調漲8.4%、2023年4月調漲11%、2024年4月調漲11%，8年共漲35%。由於法規的規定，電價調漲皆由「經濟部電價費率審議會」決議後實施，其決議內容無須經最高民意機關的監督，如此恐造成行政機關濫權，為遏止行政機關濫權並彰顯民意，現行法律有修正之必要。
傅崐萁指出，漲電價非同小可，影響到千萬國人，尤其是一般民生用電及小店家，更是因為電價大幅上漲而生計受到影響。民進黨政府不但撕毀不漲電價的承諾，甚至製作圖卡欺騙人民，第一時間本人於臉書上揭露經濟部的謊言，讓社會大眾知道民進黨官員的鬼話連篇。