蔡沐妍帥氣醫師老公露臉！曾說老婆歇斯底里 被狠嗆「活膩了」
貴婦女星蔡沐妍帶女兒上《小姐不熙娣》節目表演大提琴才藝，因為女兒表演時面無表情，主持人小S關心問了一句「這是可以表演的嗎？」讓她事後不滿發文砲轟，反遭網友痛批「情緒勒索、情商不高」，而她嫁給醫學美容專家李姓醫師，帥氣老公過往發文也遭網友翻出，他曾透露女兒個性起伏很大，時常歇斯底里大哭，開玩笑說一定是遺傳蔡沐妍，夫妻相互吐槽的發文逗得好友們大笑。
記者江芷稜／綜合報導
畢業於台大獸醫系的蔡沐妍，2015年嫁給李姓醫師成為醫師娘，育有一子一女，開始過著貴婦的生活，經常上《女人我最大》分享生活，也曾和老公一起合體上節目《小明星大跟班》，暢談醫師娘的甘苦談，她抱怨老公只顧著看病人，對別人都很有耐心，對家人卻很不耐煩，日常生活常識不足，連遇到女兒發燒也非常冷靜，竟要她觀察到40度再開始行動，讓蔡沐妍翻白眼。
不過，另一半也時常吐槽蔡沐妍，李醫生曾在臉書透露女兒的情緒起伏很大，常在半夜歇斯底里地大哭，蔡沐妍也跟著歇斯底里，氣憤質問他為什麼會這樣，他只好笑而不答，心想「妳們就一模一樣啊，她根本就遺傳到妳…但我不敢說出來，因為我怕她會歇斯底里，就只在這邊跟大家分享。」
他也大方在臉書透露跟女兒的談話，女兒直言「媽媽沒化妝很醜」，讓他捏了一把冷汗，笑稱家裡差點發生虐童事件。李醫師更提及，女兒曾情緒勒索說出「現在不抱我，我長大就不要抱你」，讓他無奈嘆「一定是像媽媽」，結果蔡沐妍這篇文章後，留言回應「你是不是活膩了」，夫妻相愛相殺事蹟逗樂粉絲。
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