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盧柯會太難！楊大正、鄭文燦也沒約成　盧秀燕：若很忙不強求　

▲台中市長盧秀燕表示她和柯文哲都忙，碰面不必拘泥形式。（圖／台中市政府提供，2024.03.26）
▲台中市長盧秀燕表示她和柯文哲都忙，碰面不必拘泥形式。（圖／台中市政府提供，2024.03.26）

記者顏幸如／台中報導

前民眾黨立委蔡壁如到台中市政府擔任有給職顧問之初，黨主席柯文哲曾說有機會要「到台中市政府聊一聊」，卻一直未成行。台中市長盧秀燕今天接受專訪時被問及此事，表示「彼此有心比較重要，如果很忙沒有關係，不必拘泥形式」。其實不只柯文哲，去年底盧秀燕要請滅火器主唱楊大正吃飯、上個月行政院副院長鄭文燦揪盧秀燕吃鍋，也是到現在都沒吃成。

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盧秀燕今（26）日中午接受Yahoo TV《今天誰來沛》專訪，鍾沛君提及去年盧秀燕協助民眾黨蔡壁如打台中市立委第一選區選戰，雖未翻轉選局但有不錯成績，接下來也網羅蔡壁如進市府服務，外界不免一番政治解讀，當時柯文哲曾說要到台中市政府「聊一聊」，卻至今未成行，也令人好奇。

盧秀燕主動幫柯文哲找台階，表示當時沒說什麼時候要碰面，且自己和柯文哲都很忙，彼此有心比較重要，不必拘泥於形式。她強調政治人物最重要的是服務好社會和國家，其他事不必太在意，自己會以市政為主要考慮，「真覺得有必要我非常歡迎，如果很忙也沒有關係」。

其實柯文哲並非近半年來第一個和盧秀燕「沒約成」的公眾人物，去年金曲樂團滅火器擔任台中國慶焰火表演嘉賓，因交通管制問題引爆口水戰，盧秀燕就說要請主唱楊大正吃飯，楊大正回「要約我等她卸任之後」；上個月瘦肉精西布特羅事件，行政院副院長鄭文燦揪盧秀燕一起吃酸菜白肉鍋挺台灣豬肉，如今台中都熱到穿短袖了，鍋還是沒吃成。

鍾沛君追問及蔡壁如在中市府的表現，盧秀燕繼續四兩撥千斤，表示台中市有5萬名公務人員，要她「評論個別公務人員不太公平」，雖然外界對蔡壁如比較好奇，但「每位公務同仁會進到這裡，都是非常優秀的」，市府用人不看背景黨派，好的人才都求之不得，也有一定考核標準，並稱讚台中市民、公務人員素質都很好。

鍾沛君仍不死心，單刀直入問盧秀燕，是否需要蔡壁如當她和柯文哲的中間人？有沒交付蔡壁如額外的政治任務？盧秀燕則說，上班時間不談黨務和選舉、備詢不答政治議題避免失焦，已是她的風格，市府每位同仁都要專心扮演好市政團隊成員的角色，至於私底下或假日參與政黨活動，都不是問題。
 

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