盧柯會太難！楊大正、鄭文燦也沒約成　盧秀燕：若很忙不強求　

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕主動幫柯文哲找台階，表示當時沒說什麼時候要碰面，且自己和柯文哲都很忙，彼此有心比較重要，不必拘泥於形式。她強調政治人物最重要的是服務好社會和國家，其他事不必太在意，自己會以市政為主要考慮，「真覺得有必要我非常歡迎，如果很忙也沒有關係」。
其實柯文哲並非近半年來第一個和盧秀燕「沒約成」的公眾人物，去年金曲樂團滅火器擔任台中國慶焰火表演嘉賓，因交通管制問題引爆口水戰，盧秀燕就說要請主唱楊大正吃飯，楊大正回「要約我等她卸任之後」；上個月瘦肉精西布特羅事件，行政院副院長鄭文燦揪盧秀燕一起吃酸菜白肉鍋挺台灣豬肉，如今台中都熱到穿短袖了，鍋還是沒吃成。
鍾沛君追問及蔡壁如在中市府的表現，盧秀燕繼續四兩撥千斤，表示台中市有5萬名公務人員，要她「評論個別公務人員不太公平」，雖然外界對蔡壁如比較好奇，但「每位公務同仁會進到這裡，都是非常優秀的」，市府用人不看背景黨派，好的人才都求之不得，也有一定考核標準，並稱讚台中市民、公務人員素質都很好。
鍾沛君仍不死心，單刀直入問盧秀燕，是否需要蔡壁如當她和柯文哲的中間人？有沒交付蔡壁如額外的政治任務？盧秀燕則說，上班時間不談黨務和選舉、備詢不答政治議題避免失焦，已是她的風格，市府每位同仁都要專心扮演好市政團隊成員的角色，至於私底下或假日參與政黨活動，都不是問題。