工作超時未給加班費！汽車客運業違法率31.4%、勞動部加強勞檢

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其中以違反勞動基準法以第32條第2項（工作超時）、第24條（未依法給付加班費）、第30條第6項（未逐日記載出勤情形至分鐘為止）及第34條第2項（變更班次未給予勞工適足之休息時間）為最多，違反比例各為22.3%、16.27%、11%及11%。
勞動部進一步說明，勞工每天正常工時不得超過8小時，雇主若需延長勞工工作時間，連同正常工時一天不得超過12小時，延長的工作時間，一個月原則上不得超過46小時；另雇主若延長勞工工作時間，即應加給延長工作期間工資，如為輪班制勞工，更換班次時，原則應有連續11小時以上的休息時間，並應針對勞工每日到、離勤時間核實登載，以為計算工時、工資等或有爭議發生時的憑據。
勞動部強調，如經查有違法情形，除將依法公布事業單位的名稱外，並得處2萬以上至100萬元以下罰鍰，主管機關亦得依事業規模、違反人數或違反情節加重其罰鍰至法定罰鍰最高額二分之一，呼籲雇主確實遵守法令規定，切勿心存僥倖。另雇主如有違反規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關，包括直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）申訴，以維權益。
另外，勞動部表示，交通運輸業運用公眾道路進行營運，職業駕駛如有勞動條件不佳情形，不僅涉及勞工權益，更影響乘客及用路人安全。為強化對於交通運輸業的監督檢查作為，勞動部113年將持續與交通部建立合作機制，除針對汽車客運業、汽車貨運業與遊覽車客運業實施聯合稽查外，亦提供業者勞動法令違規紀錄，作為交通部營運安全預警指標、評鑑或補助參考。
勞動部也洽請交通部協助選列評鑑結果不佳的業者，納入專案檢查對象，以共同對不法業者進行交互監督，促使其遵守勞動與交通法規。