高宇蓁拋CEO光環！苦等22年「歸零」當新人　道出藝界人生

我是廣告 請繼續往下閱讀
決心當唱片新人的她更拋開CEO光環把自己重新歸零，還重拾學生身分持續找了歌唱老師學發聲及練氣，「我要做，不敢說一定最好，但一定是最有誠意！」淬鍊歌唱事業的過程中，高宇蓁發現自己雖然愛唱歌，卻也因為自己的「心魔」而發覺在歌唱這塊的不足，「我愛唱歌，但發現我的內心並沒有告訴自己我是一個歌手！」
回憶起第一次進錄音室錄唱的心情，高宇蓁透露當時心情就像「新人面試」般緊張，她表示：「李焯雄及其他老師們一字排開坐在對面，真的是心臟爆擊，怎麼唱都唱不好！」經過三年心情沉澱及內化調整後，高宇蓁成功克服「心魔」，她表示：「我發現我把唱歌想得太複雜，其實唱歌是一件很快樂的事，用唱歌分享我的故事，把這些年的成長心境唱給大家聽，自然就能表現得好。」
值得一提的是，這次EP雙封面的唯美造型可說讓高宇蓁完全展現自我時尚態度及曼妙身材，事實上出道22年的她身材始終如一，她透露私下維持身材的不二法門就是「自律」二字，「只要是工作需要上鏡頭，我就會在那段期間克制食慾，並且密集的做運動跟飲食控制。」她坦言自己是個標準「吃貨」，既愛吃又喜歡吃美食，而且只要不工作就不會特別維持身材，她笑說：「這要完全感謝我媽媽生給我一個好體質，天生比較不容易吃胖，因為我的開心哲學就是要『吃』，如果要克制自己完全不吃，那也太難受，人生會很沒意思！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道