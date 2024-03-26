台股站上2萬點竟屹立不墜！謝金河大讚台積電再點名這6家公司助攻

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謝金河表示，黃仁勳的一席話鼓舞台灣人的心，並提及黃仁勳說了很多感謝台積電的話。直說黃仁勳有台灣心，懂台灣歷史，用史觀看世界，才能精準掌握未來，「這些年唱旺台灣的人有福了！」。同時他提到進入AI時代，因為講究客製化、少量多樣化，以及資料儲存、運算與安全，伺服器升級用的水冷、液冷散熱，都大大有利台灣，「這是台灣大運的降臨」。
關於近來股市站上2萬點大關，謝金河表示，過去30年，台股每次碰到萬點就遭到崩盤命運，這次站到2萬點，台股居然屹立不墜。關鍵除了台積電撐高加權指數，一家台積電市值高達20兆台幣，也將台股市值拉到70兆元，換算成美元，已經達到2.2兆美元。這不僅讓台股最近超越瑞士、南韓，成為全球第11大市值股市，也僅追德國，直言「這更是難以想像的事」。
謝金河說，台灣GDP總量在全球位居第21名，出口在全球排名第18名、股市規模全球排名第11名。「我們常說台灣很小，但從經濟數據來看，台灣一點也不小」。而有好的經濟表現，台灣下一步要展現更大的格局，像是善用3.86兆元的超額儲蓄，還有去年徵收的3.43兆元的稅額，加大對台灣的建設，這可能是準總統賴清德未來最重要的功課。
謝金河表示，除了台積電外，還有6家公司的市值大增，像是鴻海、聯發科朝2兆元邁進，而廣達、中華電信、台達電、富邦金則賺穩9000億元，有機會朝兆元叩關。「台灣正從台積電一個人的武林朝向護國群山的方向挺進」。此外，最近台達電宣布大投資泰國、泰達電在泰國地位有如台灣台積電，市值接近1兆泰銖，台達電加碼投資泰國，也是台灣實力的延伸。