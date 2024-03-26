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惠而浦在台50週年慶指定款4千回饋　飛利浦x長場雄選物店潮流登場

▲惠而浦今（26）日在台舉辦新品上市記者會，同時公布50週年優惠。（圖／記者周淑萍攝）
▲惠而浦今（26）日在台舉辦新品上市記者會，同時公布50週年優惠。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

美式家電品牌惠而浦今（26）日在台舉辦新品上市記者會，推出17公斤窄身直立變頻洗衣機、Intelli Sense 一級變頻雙門冰箱等，同步展出惠而浦第六感智能嵌入式廚房家電，包括IH感應爐、洗碗機、排油煙機以及可滿足美式居家裝潢的嵌入型冰箱、烤箱等多元產品。會中公布在台 50 週年慶，購買指定家電最高可獲得 4000電子商品券回饋。另外，飛利浦則有和日本藝術家長場雄跨界合作於松山文創推出選物店，周邊商品限量開賣。

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台灣惠而浦總經理穆倫表示，惠而浦洗衣機、上下門冰箱銷售年成長率，相較市場有雙位數百分比成長；滾筒洗衣機、洗脫烘衣機全台市佔第三，對開冰箱市佔全台第二。2024年，惠而浦將於台灣推出全系列新品，包括17公斤大容量極窄身直立變頻洗衣機、一級能效極薄美型二合一清淨除濕機。

▲惠而浦家電。（圖／記者周淑萍攝）
▲惠而浦內部透露，乾衣機、洗碗機成長趨勢明顯，而洗烘分開的機型雖然所需的空間較大，但可以同時使用，能省下不少間。（圖／記者周淑萍攝）
面對地小人稠的居家環境，「窄身」家電成為惠而浦熱賣品項，像是SaniPro及SonicClean 17公斤直驅變頻直立式洗衣機，僅60.1公分寬機身設計，比現行64公分機身再窄一些，更符合房市陽台空間精緻化的建造趨勢。2024年除濕性能再升級「Prui Pro 清淨除濕機」，具備一級能效節能省電認證，以極薄窄身美型設計，搭載除濕與空氣清淨功能。

▲惠而浦家電。（圖／記者周淑萍攝）
▲面對地小人稠的居家環境，「窄身」家電成為熱賣品項，像是SaniPro及SonicClean 17公斤直驅變頻直立式洗衣機，僅60.1公分寬機身設計，比現行64公分機身再窄一些，更符合房市陽台空間精緻化的建造趨勢。（圖／記者周淑萍攝）
另有搭載6th Sense 第六感智能科技，結合了六組傳感參數，可依據負載，精確快速自動選擇最佳設置，智能省水、省電，更節省洗衣時間。而美髮業、餐廳等最愛的業界首創 2-in-1 可拆式強勁棒 Thermo Wash 直立式洗衣機，有別於市面上的冷水洗機種，特有的冷熱進水設計，能以溫熱水洗淨，更有效去除頑垢汗斑。歡慶在台 50 週年，推出好禮活動，4月1日起到6月30日，購買洗乾衣機、對開冰箱及蒸烤爐等指定機型，最高可享4000電子商品券回饋。

飛利浦潮流選物店

因日本雜誌《POPEYE》的封面一夕聞名，以極簡黑白線條進行繪製的藝術家Yu Nagaba 長場雄，首次和飛利浦咖啡機跨界聯名，堅持透過簡單輪廓傳達核心訊息，畫筆下人物不著墨於長相，由角色風格和動作來展現不同人物性格，乾淨的筆觸具有極高辨識度。不複雜，反而能凸顯細節；越簡單，反而越不簡單。

▲飛利浦x長場雄選物店潮流登場。（圖／官方提供）
▲以極簡黑白線條進行繪製的藝術家Yu Nagaba 長場雄，首次和飛利浦咖啡機跨界聯名。（圖／官方提供）
這次跨界合作，長場雄為飛利浦LatteGo EP5447量身打造一系列插畫，以「雲朵」為主軸的靈感，來自喝了一口綿密的雲朵拿鐵後，感覺像漂浮於雲端上而誕生，在長場雄的線條勾勒下栩栩如生，並以插畫推出包括雙層咖啡杯、杯墊、帆布袋、咖啡儲豆罐、明信片、貼紙包等一系列限量週邊商品。

▲飛利浦x長場雄選物店潮流登場。（圖／官方提供）
▲飛利浦x長場雄選物店於松山文創快閃開賣。（圖／官方提供）
為了打造更全面的沉浸體驗，即日起至 4/7到快閃試飲活動期間，凡至松山文創hof選物店打卡，即可享受LatteGo雲朵拿鐵一杯，長場雄聯名限定商品也同步於hof獨家開賣。

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