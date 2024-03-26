陳明通新書「有6頁提徐巧芯」 她轟顛倒是非：送我都不要
國安局前局長陳明通在昨（25）日舉辦新書《2022的學倫獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末》發表會中，堅稱新竹市前市長林智堅論文案是「大冤案」，引發調查官余正煌不滿，並在今日發聲明回擊。對此，國民黨立委徐巧芯指出，陳明通的書有6頁提到她，但自己絕不會花錢買這本書，「送我我都不要」，且相信這本書一定賣得很爛。
記者莊蕙如／台北報導
余正煌委任律師曾威凱今公布余正煌的回應聲明，聲明中他提到，陳把自己比喻成政治受難者，那他算是被草草埋到墳墓裡，再挖出來鞭屍的政治罹難者？
余正煌指出，陳明通在2022年7月打電話給他時，當時的語氣跟昨日開記者會完全不一樣，也呼籲台大，如果可以，希望台大將調查結果對外公開。
針對此事徐巧芯今日也發表看法，並表示「還以為阿通師是一名教授，原來主業是滷豬腳。」她指出，很不榮幸的，陳明通的書有6頁提到我，但還是不會買這本書，送我我都不要，而且相信這本書一定賣得很爛。
徐巧芯問，這種顛倒是非、無病呻吟的內容，排列民進黨不分區第二名的立委沈伯洋，還搶著推薦、提到大陸入侵，難道林智堅抄襲，是被大陸逼迫的嗎？另外徐巧芯也表示，針對公督盟執行長張宏林也推薦這本書，這種「偽公民團體」做的立委評鑑，有人會信嗎？