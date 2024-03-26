韓第一夫人同樣「失蹤100天」　尹錫悅支持率卻逆勢回到最高點

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距離韓國第一夫人最後一次公開露面是在2023年12月15日，當時她隨著尹錫悅訪問荷蘭後返回首爾機場，接下來就再也沒有出現在公眾視野中，歷任總統夫人往往會在這個歲末年終的時間頻繁出席拜年儀式、新年祈福等重要場合，但金建希都未曾公開亮相。
不僅如此，就連韓國今年重要的獨立運動「三一運動」105周年紀念儀式，金建希也並未出席，韓國總統辦公室更對此三緘其口，不曾透露金建希缺席原因。「三一運動」是為了紀念發生在1919年3月1日在日本殖民時期的起義事件，此事對韓國獨立浪潮興起具有重大意義，而這也是自1998年以來，首次有第一夫人缺席這個場合。
去年的「三一運動」儀式上，金建希本人更是留給外界深刻印象，當時她走在遊行隊伍最前排、揮舞國旗，身穿白色套裝的她和其他全身黑色的政府官員們形成強烈對比。
第一夫人醜聞
金建希去年11月捲入收受迪奧（Dior）名牌包醜聞，爭議影片由韓國新聞頻道《首爾之聲》（Voice of Seoul）在2023年11月發布，內容是金建希於2022年曾接受崔在永牧師贈與價值300萬韓元（約新台幣7萬元）的Dior手拿包，韓媒《韓國時報》（The Korea Times）則在報導提到影片是由牧師以偽裝成手錶的相機秘密拍攝，而名牌包則是《首爾之聲》提供。
金建希過去也爆出碩士論文涉嫌抄襲，以及履歷造假，在金建希提供的個人簡歷中，光是虛假履歷就有20多處，事件曝光後，金建希卻回應「自己誇大了履歷只是為了找工作，你們那個人敢保證，自己的過去一點黑料都沒有？」
此外，韓國國會2023年12月還召開全體會議，表決通過兩份關於任命獨立檢察官查案的議案，包括調查金建希及家屬是否有操縱德國汽車公司股價；而在2022年以些微之差勝出總統選舉的尹錫悅，也被傳「夫人干政」且深信巫蠱之術等，甚至還有人指稱她動過整形手術。
分析怎麼看？
《路透社》引述專家分析指出，金建希身為政府官員的配偶，收受要價300萬韓元的名牌包，恐怕已經違反反賄賂法，這也同樣對於尹錫悅的支持率產生了負面影響。
不少國民力量黨黨員擔心負面消息影響四月的國會大選選情，紛紛呼籲總統夫婦公開道歉，或者至少坦承收受名牌包不恰當以平息爭議，但尹錫悅堅稱「這是一場精心策劃的政治陰謀」，導致黨內批評兩人的聲浪愈來愈大，甚至將金建希與法國大革命時生活豪奢、曾說出「何不吃蛋糕？」最終被送上斷頭台的皇后瑪麗安東尼（Marie Antoinette）相比。
尹錫悅的支持率
回頭來看尹錫悅的支持率，部分學者認為「金建希失蹤」可能是政府刻意為之，藉此淡化她之前醜聞的輿論爭議，保護尹錫悅的政治資本。事實上，相較起去年底收賄風波，尹錫悅的支持率自今年起確實慢慢出現回升，同時在強硬推動醫改的作風下，今年三月尹錫悅的支持率成功回到了39%，這是他自2022年12月以來的最高點。